बॉलिवूडचा एक असा खलनायक ज्याच्यामुळे अमिताभ बच्चन झाले सुपरस्टार ! त्याचा मृत्यू अखेरपर्यंत रहस्यच राहिला

Bollywood Entertainment News : बॉलिवूड मध्ये आजवर असे अनेक कलाकार होऊन गेले आहेत ज्यांनी सिनेमात त्यांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मन जिंकली पण त्यांची खरी नाव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीयेत. 70-80 च्या दशकात या अभिनेत्याची गणना भयानक खलनायकांमध्ये केली जात असे. या अभिनेत्याने अमिताभ बच्चन यांचं करिअर घडवण्यातही मदत केली असं म्हणाव लागेल. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया. .हा अभिनेता आहे माणिक इराणी. माणिकने अमिताभ यांच्या अनेक सिनेमांमध्ये स्टंट डबल म्हणून त्यांच्यासाठी काम केलं. पण त्यांचं वयाच्या अवघ्या 37 व्या वर्षी निधन झालं. पण हा मृत्यू अतिशय भयंकर होता काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .माणिकने 70 च्या दशकात चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आहे. पहिल्याच सिनेमात त्यांना निगेटिव्ह भूमिका मिळाली. 1976 मध्ये त्यांनी कालिचरण या सिनेमात काम केलं. या सिनेमात त्यांनी मूक खलनायकाची भूमिका साकारली होती. त्यांना अमिताभ बच्चनचा बॉडी डबल म्हटलं जात असे कारण त्यांचा चेहरा बराचसा अमिताभ यांच्यासारखा होता. त्यांनी अमिताभ यांच्यासोबत अनेक सिनेमांमध्ये बॉडी डबल किंवा स्टंटमन म्हणून काम केलं. .अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या. माणिक इराणी यांनी अमिताभ यांच्या सिनेमात सहाय्यक भूमिका केल्या किंवा अमिताभ यांच्यासाठी बॉडी डबल म्हणून काम केलं. पण जेव्हा जेव्हा त्यांना खलनायकाची भूमिका मिळाली तेव्हा त्यांनी उत्कृष्ट काम केलं. माणिक इराणी यांना स्टंटमन म्हणून काम करण्याची इच्छा होती. दादा सिंह यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन ते कुस्ती शिकले. त्यांनी स्ट्रीट बॉक्सिंगमध्ये भाग घेण्यास सुरुवात केली. .रोहित शेट्टीचे वडील एमबी शेट्टी यांची नजर माणिकवर पडली. त्यांनी त्याला स्टंटमन म्हणून त्यांच्या टीममध्ये घेतले. त्याचं काम पाहून ते प्रभावित झाले होते. त्यावेळी माणिक यांनी खलनायक आणि नकारात्मक भूमिका साकारणारे कलाकार म्हणून प्रसिद्ध झाले. .अमिताभ आणि माणिक यांनी डॉन, त्रिशूल आणि दीवर या सिनेमासाठी एकत्र काम केलं. या तिन्ही सिनेमात त्यांनी बॉडी डबल म्हणून काम केलं. 1979 मध्ये त्यांनी मिस्टर नटवरलाल या सिनेमाने त्यांना प्रसिद्धी मिळाली. त्याचा स्क्रीन टाईमही वाढला. त्याने अनेक मोठ्या सिनेमांमध्ये काम केलं. .त्यानंतर माणिक याना हिरो सिनेमा मिळाला. या सिनेमामुळे जॅकी श्रॉफ स्टार झाले. तर माणिकने या सिनेमात बिल्ला म्हणून काम केलं. ही भूमिका खूप हिट झाली. त्यानंतर त्याने नव्वदच्या दशकात अनेक सिनेमांमध्ये काम केलं. .प्रसिद्धीचे वाईट परिणामही असतात. माणिक इराणी याना दारूचं व्यसन लागलं. त्यांची पत्नी आणि मुलगाही होता. पण त्याच्या वागणुकीमुळे त्याची पत्नी त्याला सोडून दिली. त्याने त्याच्या मुलाला एकटंच वाढवलं. त्याचा मुलगाही अचानक मरण पावला त्यामुळे माणिक इराणी खचला. त्याच्यानंतर त्यांना कावीळ झाली. डॉक्टरांनी त्यांना इशारा दिला की दारू पिणं त्यांच्यासाठी घातक ठरू शकतं. पण ते ऐकले नाहीत पण त्यांच्या शरीराने त्यांची साथ सोडली. 16 जून 1991 मध्ये माणिक इराणी यांचं निधन झालं पण त्यांचं वय फक्त 37 वर्षांचे होते. .माणिक यांचा मृत्यू अजूनही गूढ आहे. काहींचं म्हणणं आहे अति मद्यपानामुळे त्यांचा मृत्यू झाला तर काही म्हणतात त्यांचा मृत्यू अपघाताने झाला. तर काहींनी त्यांनी आत्महत्या केल्याचंही म्हटलं पण त्याच्या मृत्यूचं कोड अजूनही उलगडलं नाहीये. .मुंबईचा फौजदारच्या रिमेकमध्ये प्राजक्ता पुन्हा गश्मीरसोबत दिसणार ? अभिनेता म्हणाला "मी रिमेक बनवेन पण..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.