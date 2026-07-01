'कुली'च्या अपघातानंतर अमिताभ देत होते मृत्यूशी झुंज, जया बच्चन यांनी घातलेलं दगडूशेठ गणपतीला साकडं

COOLIE FAME AMITABH BACHCHAN LIFE THREATENING ACCIDENT STORY: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी १९८२ हे वर्ष अत्यंत धक्कादायक ठरलं होतं. त्यांचा 'कुली' सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात त्यांच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली होती. बंगळुरूमध्ये एक फाईट सीन सुरु होता. तेव्हा त्यांना जोरदार धक्का लागला आणि ते स्टीलच्या टेबलावर आदळले. त्यामुळे त्यांच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली. .या अपघातानंतर अमिताभ बच्चन दोन महिने रुग्णालयात उपचार घेत होते. त्यांच्या प्रकृतीसाठी देशभरातून चाहते प्रार्थना करत होते. अनेक चाहते मंदिर, मशिद आणि इतर धार्मिळ स्थळावर देवाकडे अमिताभ बच्चन बरे व्हावे म्हणून नवसही करत होते..अमिताभ यांच्या कठीण काळात जया बच्चन यांचा बाप्पांवर पुर्ण विश्वास होता. तेव्हा जया यांनी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं दर्शन घेऊन प्रकृतीसाठी प्रार्थना केली होती. जेव्हा अमिताभ बच्चन पूर्णपणे बरे होऊन घरी परतले. तेव्हा जया बच्चन यांनी दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात जाऊन गणरायाचं दर्शन घेतलं. तसंच पती सुखरूप परतल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांनी बाप्पाला सोन्याचे कानातले दागिने देखील अर्पण केले. .अमिताभ बच्चन यांनी अनेक मुलाखतीत या अपघाताचा प्रसंग सांगत आपल्या आयुष्यातील हा 'दुसरा जन्म' असल्याचं म्हटलं होतं. आजही त्यांच्या कुली सिनेमातील अपघाताची चर्चा होताना पहायला मिळते. .'राजवाडे आय लव्ह यू!' स्वानंदी अखेर समरसमोर प्रेम व्यक्त करणार, प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.