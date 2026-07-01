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'कुली'च्या अपघातानंतर अमिताभ देत होते मृत्यूशी झुंज, जया बच्चन यांनी घातलेलं दगडूशेठ गणपतीला साकडं

JAYA BACHCHAN OFFERED GOLD EARRINGS AT DAGDUSHETH GANPATI AFTER AMITABH RECOVERY: 1982 मध्ये 'कुली' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अमिताभ बच्चन यांच्यावर जीवघेणा अपघात झाला होता. या कठीण काळात जया बच्चन यांनी पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात त्यांच्या प्रकृतीसाठी प्रार्थना केली.
Amitabh Bachchan Coolie Accident Story

Amitabh Bachchan Coolie Accident Stor


esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

COOLIE FAME AMITABH BACHCHAN LIFE THREATENING ACCIDENT STORY: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्यासाठी १९८२ हे वर्ष अत्यंत धक्कादायक ठरलं होतं. त्यांचा 'कुली' सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान भीषण अपघात झाला होता. या अपघातात त्यांच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली होती. बंगळुरूमध्ये एक फाईट सीन सुरु होता. तेव्हा त्यांना जोरदार धक्का लागला आणि ते स्टीलच्या टेबलावर आदळले. त्यामुळे त्यांच्या पोटाला गंभीर दुखापत झाली.

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