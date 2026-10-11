रेखा, जया नाहीतर 'ही' होती अमिताभ बच्चन यांची पहिली गर्लंफ्रेड! ‘या’ कारणामुळे झालेले ब्रेकअप

WHY DID AMITABH BACHCHAN AND MAYA BREAK UP: अमिताभ बच्चन यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी त्यांच्या अभिनयातून लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. अभिनयापेक्षा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची बरीच चर्चा रंगली. त्यांच्या रिलेशनशिपबाबत तर आजही बोललं जातं. रेखा आणि त्यांच्या नात्याबद्दल नेहमीच चर्चा होताना पहायला मिळते. परंतु तुम्हाला हे माहितीय का? बिग बींची पहिली गर्लंफ्रेड रेखा-जया नाहीतर दुसरीच मुलगी होती. .प्रसिद्ध लेखक हनिफ झवेरी यांनी 'मेरी सहेली' या पॉडकास्टमध्ये बिग बींच्या पहिल्या प्रेमाबद्दल सांगितलं होतं. हनिफ झवेरी म्हणालेल्या की, 'अमिताभ बच्चन जेव्हा अभिनय क्षेत्रात नव्हते तेव्हा ते कोलकातामध्ये काम करत होते. तिथं एका मुलीसोबत ते रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यावेळी त्यांना २५०-३०० रुपये मिळायचे. माया नावाची मुलगी त्यावेळी त्यांच्या आयुष्यात आली. त्याचं एकमेकांवर जीवापाड प्रेम होतं. ते एकमेकांना भेटायचे सुद्धा.'.'परंतु कालांतराने अमिताभ मुंबई आले. त्यावेळी दोघांनी अनेक कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागला. मुंबई बिग बी आईच्या जवळच्या मित्राच्या घरी राहायला होते. तेव्हा तिथं माया भेटण्यासाठी येयची. परंतु बिग बींना मायाबद्दल आईला कळेल याची भिती वाटायची. त्यामुळे त्यांनी ते घर सोडून दिलं. त्यानंतर ते अन्वर अली यांच्या घरी राहू लागले. परंतु कालांतराने त्यांचं नातं संपुष्टात आलं.'.त्यावेळी 'माया खूप बोल्ड होती, तर अमिताभ हे लाजाळू होते. दोघांच्या व्यक्तीमत्त्वात खूप फरक होता. त्यामुळे अमिताभ यांना वाटलं की, ती आपल्या कुटुंबात राहू शकणार नाही. त्यामुळे त्यांनी मायापासून हळूहळू दूर होण्याचा निर्णय घेतला. कालातंराने त्यांचं नातं संपुष्टात आलं.' .सुरुची अडारकर-पियुष रानडे यांच्या घरी लक्ष्मीचं आगमन! सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाले, 'आमच्या टीममध्ये आता नवा मेंबर’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.