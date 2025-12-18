Premier

'जया बच्चन यांना तुमच्या फोनचा पासवर्ड माहिती?' कार्तिक आर्यनच्या प्रश्नावर बिग बींनी असं दिलं उत्तर, म्हणाले... 'वेडा आहेस का?'

KBC Promo Goes Viral as Kartik Aaryan Teases Amitabh Bachchan: ‘कोण बनेगा करोडपती’च्या आगामी भागात कार्तिक आर्यन आणि अनन्या पांडे यांनी हजेरी लावली आहे. सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान कार्तिकने अमिताभ बच्चन यांना वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित प्रश्न विचारले.
Kartik Aaryan Teases Amitabh Bachchan

Kartik Aaryan’s Question Steals the Show on KBC: 'कोण बनेगा करोडपती'चा शो गेल्या अनेक वर्षापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. या शोला बिग बी अमिताभ बच्चन होस्ट करतात. दरम्यान या शोमध्ये सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अनेक सेलिब्रिटी येत असतात. अशातच 'तु मेरा मैं तेरा मै तेरा तू मेरी' या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी अभिनेता कार्तिक आर्यन आणि अभिनेत्री अन्यना पांडे आले होते. यावेळी ते हॉट सीटवर बसलेले पहायला मिळाले.

