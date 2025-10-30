"आजोबांसारखाच नातू !" बिग बींच्या नातवाच्या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक अवाक ! भरभरून होतंय कौतुक

Bollywood News : बिग बींचा नातू अगस्त्य नंदाची मुख्य भूमिका असलेल्या इक्कीस सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. सेकंड लेफ्टनंट शहीद अरुण खेत्रपाल यांच्या आयुष्यावर आधारित असलेल्या या सिनेमाची चर्चा काही काळापासून रंगली आहे. पण आता या ट्रेलरने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. .1971 च्या भारत-पाक युद्धात फक्त 21 वर्षाच्या असलेल्या सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांनी शौर्याची परिसीमा गाठत भारताच्या विजयात महत्त्वाचं योगदान दिलं. वरिष्ठांनी आदेश देऊनही अरुण यांनी त्यांची टँक सोडली नाही आणि पाकिस्तानचे सगळे रणगाडे उध्वस्त केले. त्यांच्या शौर्यासाठी त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. .अरुण यांची ही शौर्यगाथा इक्कीस या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे. सैन्यदलातील त्यांचा प्रवेश, देशासाठी काहीतरी करायची त्यांची जिद्द, त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य आणि युद्धातील शौर्य याची झलक या ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळते. सोशल मीडियावर अवघ्या सात तासात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला. आतापर्यंत या ट्रेलरने 50 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळवले आहेत. .प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया थामा सिनेमासोबत इक्कीसचा ट्रेलर दाखवण्यात आला. प्रेक्षकांना हा ट्रेलर अतिशय आवडला. अनेकांनी अरुण यांची भूमिका साकारणाऱ्या अगस्त्यचं भरभरून कौतुक केलं आहे. "आजोबांसारखाच नातू !काय कमाल काम केलं आहे अगस्त्यने. स्क्रीनवरून नजर हटत नाही","अगस्त्य नंदा कमाल ! तुझ्याकडून अशा जबरदस्त अभिनयाची अपेक्षा केली नव्हती. आता अपेक्षा वाढल्या आहेत","अरुण क्षेत्रपाल यांच्या शौर्याला सलाम, अगस्त्य तू आमचं मन जिंकलस","ट्रेलर भारी आहे. अगस्त्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत." अशा कमेंट्स केल्या आहेत. .डिसेंबर 2025 ला हा सिनेमा रिलीज होतोय. श्रीराम राघवन यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं आहे. अगस्त्यने आर्चिज या सिनेमातून पदार्पण केलं होतं. .बिग बॉस 19 साठी सलमानला मिळतं 150-200 कोटी मानधन ! निर्मात्याचा धक्कादायक खुलासा "आम्ही भांडतो पण..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.