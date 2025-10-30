Premier

"आजोबांसारखाच नातू !" बिग बींच्या नातवाच्या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक अवाक ! भरभरून होतंय कौतुक

Ikkis Movie Trailer Out : अगस्त्य नंदाची मुख्य भूमिका असलेल्या इक्कीस या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. ट्रेलर पाहून प्रेक्षकांनी काय प्रतिक्रिया दिली जाणून घेऊया.
"आजोबांसारखाच नातू !" बिग बींच्या नातवाच्या सिनेमाचा ट्रेलर पाहून प्रेक्षक अवाक ! भरभरून होतंय कौतुक
kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : बिग बींचा नातू अगस्त्य नंदाची मुख्य भूमिका असलेल्या इक्कीस सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. सेकंड लेफ्टनंट शहीद अरुण खेत्रपाल यांच्या आयुष्यावर आधारित असलेल्या या सिनेमाची चर्चा काही काळापासून रंगली आहे. पण आता या ट्रेलरने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Loading content, please wait...
movie
War
Entertainment news
Amitabh Bacchan
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com