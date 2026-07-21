Premier

अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती बिघडली? सर्जरी, ICU मध्ये उपचार? पोस्ट करत म्हणाले...'सर्वात कठीण काळ'

AMITABH BACHCHAN ICU AND SURGERY?: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या नव्या ब्लॉगमुळे चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. रुग्णालय, आयसीयू आणि शस्त्रक्रियेचा उल्लेख करत त्यांनी आयुष्यातील कठीण काळाबद्दल भावनिक भाष्य केलं आहे.
AMITABH BACHCHAN

AMITABH BACHCHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AMITABH BACHCHAN LATEST BLOG: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. ते स्वत:चा ब्लॉग सुद्धा लिहित असतात. दरम्यान नुकत्याच बिग बींच्या एका ब्लॉगमुळे चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. बिग बी यांनी रुग्णालय, आयसीयू आणि शस्त्रक्रियेा उल्लेख करत त्यांच्या आरोग्याबाबत सांगितलं आहे. तेव्हापासून चाहत्यांना त्यांच्या तब्येतीबाबत चिंता लागली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
Blog
surgery
Amitabh Bacchan
bollywod actor
health
Amitabh Bachchan