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अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती बिघडली? KBC चं शूटिंग का थांबवण्यात आलं? मोठी अपडेट समोर..

Amitabh Bachchan Health Update : अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती बरी नसल्याने 'कौन बनेगा करोडपती'चं (KBC) शूटिंग थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan

esakal

Shubham Banubakode
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गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या प्रकृतीबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरून आपल्या तब्येतीविषयी माहिती दिली होती. डॉक्टरांनी त्यांना काही काळ विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. आता त्यांच्या प्रकृतीमुळे 'कौन बनेगा करोडपती'चं (KBC) शूटिंग थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

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(Amitabh bachchan)
Amitabh Bachchan