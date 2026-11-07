अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती बिघडली? KBC चं शूटिंग का थांबवण्यात आलं? मोठी अपडेट समोर..

गेल्या काही दिवसांपासून बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या प्रकृतीबाबत चर्चा सुरू आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरून आपल्या तब्येतीविषयी माहिती दिली होती. डॉक्टरांनी त्यांना काही काळ विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं. आता त्यांच्या प्रकृतीमुळे 'कौन बनेगा करोडपती'चं (KBC) शूटिंग थांबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..IANS ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती ठीक नसल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे निर्मात्यांनी सध्या नवीन भागांचं शूटिंग थांबवलं आहे. दरम्यान, चॅनेलकडून दिवाळी स्पेशल वीकअंतर्गत काही आठवड्यांपूर्वी शूट केलेले भाग पुन्हा प्रसारित केले जात आहेत. या भागांमध्ये बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कलाकार पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते..Amitabh Bachchan : अमिताभ बच्चन सेटवर घसरून पडले, गुडघ्याला दुखापत; उभं राहता येईना, नेमकं काय घडलं?.मिळालेल्या माहितीनुसार, रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि रवी दुबे यांच्यासोबतचा भाग हा शोमधील शेवटचा मोठा सेलिब्रिटी एपिसोड होता. हे तिघेही त्यांच्या आगामी 'रामायण' चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी KBC च्या सेटवर पोहोचले होते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या आसपास हा भाग प्रसारित करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, अमिताभ बच्चन यांच्या प्रकृतीमुळे निर्मात्यांना आपलं वेळापत्रक बदलावं लागलं. त्यामुळे हा भाग पुढे ढकलण्याऐवजी दिवाळी स्पेशल वीकची सुरुवात त्याच भागाने करण्यात आली..Premium|Amitabh Bachchan : अमिताभ होणं सोपं नाही.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमिताभ बच्चन यांची प्रकृती सुधारली तर पुढील आठवड्यापासून KBC चं शूटिंग पुन्हा सुरू होऊ शकतं. मात्र, याबाबतचा अंतिम निर्णय त्यांच्या तब्येतीवर अवलंबून असेल. खर तर नुकताच अमिताभ यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये कामाकडे हळूहळू परतत असल्याचं सांगितलं होतं. काही काळ रोजच्या दिनक्रमापासून दूर राहिल्यानंतर पुन्हा त्यात जुळवून घेणं कठीण जात असल्याचं त्यांनी लिहिलं होतं. कधी चष्मा किंवा मोबाइल कुठे ठेवला आहे, हेही आठवत नाही. तर काही तासांपूर्वी केलेली कामंही विसरायला होतात, असं त्यांनी नमूद केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.