अमिताभ बच्चन रुग्णालयात दाखल; चार दिवसांपासून कोकिलाबेन रुग्णालयात उपचार सुरू, नेमकं कारण काय?

AMITABH BACHCHAN HEALTH UPDATE AND LATEST MEDICAL NEWS: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना अंधेरी येथील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्यावर या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, त्यांना नेमक्या कोणत्या आजारामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..अमिताभ बच्चन यांनी बुधवारी (२१ ऑक्टोबर) ‘एक्स’वर पोस्ट करत डॉक्टरांनी काही दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सध्या नेहमीप्रमाणे लिहिता येणार नसल्याचे नमूद करत त्यांनी चाहत्यांची माफी मागितली होती.त्यापूर्वी दसऱ्याच्या शुभेच्छा देताना ही त्यांनी आपल्या वैयक्तिक ब्लॉगवरही प्रकृतीतून सावरण्यासाठी कठोर विश्रांती घेण्याच्या सूचना मिळाल्याचे म्हटले होते. तसेच, सध्या संवाद साधण्यास मनाई असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते..दरम्यान, नानावटी रुग्णालयात नियमित तपासणीदरम्यान त्यांच्या प्रकृतीतील गंभीरता समोर आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. व्यावसायिक आघाडीवर अमिताभ बच्चन सध्या ‘कौन बनेगा करोडपती’ या लोकप्रिय कार्यक्रमाच्या अठराव्या पर्वाचे सूत्रसंचालन करत आहेत. तसेच, नाग अश्विन दिग्दर्शित ‘कल्की २८९८ एडी’च्या आगामी भागातही ते दिसणार आहेत..अमिताभ बच्चन हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ कलाकारांपैकी एक आहेत. त्यांच्या प्रकृतीशी संबंधित कोणतीही बातमी समोर आली की चाहत्यांचे लक्ष त्याकडे वेधले जाते. सध्या त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे..प्रेम असावं तर असं! शूटिंगपूर्वी अशोक सराफ ४ दिवस रुग्णालयात, निवेदिता ताईंनी काय केलं? संकर्षणने सांगितला खास किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.