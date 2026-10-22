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अमिताभ बच्चन रुग्णालयात दाखल; चार दिवसांपासून कोकिलाबेन रुग्णालयात उपचार सुरू, नेमकं कारण काय?

AMITABH BACHCHAN HOSPITALISED AT KOKILABEN HOSPITAL: अमिताभ बच्चन यांना मुंबईतील कोकिलाबेन रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. चार दिवसांपासून उपचार सुरू असल्याचा दावा असून, रुग्णालयात दाखल होण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
AMITABH BACHCHAN HOSPITALISED

AMITABH BACHCHAN HOSPITALISED

esakal

संतोष भिंगार्डे
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AMITABH BACHCHAN HEALTH UPDATE AND LATEST MEDICAL NEWS: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांना अंधेरी येथील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून त्यांच्यावर या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, त्यांना नेमक्या कोणत्या आजारामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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