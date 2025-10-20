Premier

'जयाने जर पांढरी साडी घातली...', अमिताभ बच्चन यांच्या आई निर्मात्याला म्हणाल्या.... 'तुझं जगणं...'

Teji Bachchan's Bold Warning During Khuda Gawah Shoot Shocks Fans: अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांच्या जोडीवरील प्रेम आजही चाहत्यांच्या मनात ताजं आहे. १९९२ साली ‘खुदा गवाह’ चित्रपटाच्या अफगाणिस्तानातील धोकादायक शूटिंगदरम्यान अमिताभची आई तेजी बच्चन आणि श्रीदेवीची आई यांनी निर्मात्यांना कठोर इशारे दिले होते.
Apurva Kulkarni
Updated on

अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडते. ९० च्या दशकामध्ये चाहत्यांची आवडती जोडी ही जया आणि अमिताभ यांची होती. जया बच्चन आणि अमिताभ यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. अमिताभची आई तेजी बच्चन यांचा अमिताभ बच्चन यांच्यावर प्रचंड जीव होता. एका चित्रपटात त्यांनी शुटिंगबाबत निर्मात्यांना इशारा दिला होता.

Jaya Bachchan
bollywood actress
Entertainment news
Amitabh Bacchan
bollywod actor

