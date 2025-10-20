'जयाने जर पांढरी साडी घातली...', अमिताभ बच्चन यांच्या आई निर्मात्याला म्हणाल्या.... 'तुझं जगणं...'

अमिताभ बच्चन आणि जया बच्चन यांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडते. ९० च्या दशकामध्ये चाहत्यांची आवडती जोडी ही जया आणि अमिताभ यांची होती. जया बच्चन आणि अमिताभ यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. अमिताभची आई तेजी बच्चन यांचा अमिताभ बच्चन यांच्यावर प्रचंड जीव होता. एका चित्रपटात त्यांनी शुटिंगबाबत निर्मात्यांना इशारा दिला होता. .१९९२ मध्ये अमिताभ बच्चन आणि श्रीदेवी यांचा खुदा गवाह हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने बॉक ऑफिसवर खुप कमाई केली. परंतु या चित्रपटाच्या सेटवरचा किस्सा फार कमी लोकांना माहिती आहे. हा चित्रपट अफगाणिस्तानातील एका वास्तविक युद्धावर चित्रित करण्यात आला होता. यावेळी अमिताभ यांची आई तेजी बच्चन त्यांना शुटिंगसाठी पाठवण्यात घाबरत होती. .त्यावेळी तेजी बच्चन निर्मात्याला तंबी दिली होती. त्या म्हणाल्या की, 'जर माझ्या मुन्नाला म्हणजेच अमिताभला काहीही झालं आणि जर जयानं पांढरी साडी नेसली तर तुही आत्महत्या करशील आणि तुझी पत्नीही पांढरी साडी नेसेल.' तर श्रीदेवीची आई म्हणाली, 'माझ्या मुलीला काही झालं तर परत येऊ नको कारण मी तुला मारुन टाकेल' त्यावेळची आठवणी मनोज देसाई यांनी सांगितल्या आहेत..जया आणि अमिताभ यांच्या लग्नाला आता 52 वर्ष झालेली आहेत. त्या दोघांची गुड्डी सिनेमात पहिली भेट झाली. पहिल्या भेटीतच जया बच्चन यांना अमिताभ बच्चन आवडू लागले. नजर सिनेमादरम्यान जया बच्चन अमिताभ यांच्या प्रेमात पडली. त्यानंतर 1973 साली दोघांनी लग्न केलं. एकदम साधेपणाने दोघांचा विवाहसोहळा पार पडला. .'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या बालकलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.