अमिताभ बच्चन पुन्हा हॉटसीटवर! 'कौन बनेगा करोडपती १८'ची तारीख अखेर जाहीर, यावेळी 'सोचना पड़ेगा'ची नवी थीम

SONY TV KAUN BANEGA CROREPATI 18 LAUNCH: टेलिव्हिजन विश्वातील सर्वात लोकप्रिय आणि बहुप्रतिक्षित गेम शो 'कौन बनेगा करोडपती' आपल्या १८व्या सीझनसह प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाला आहे. सोनी टीव्ही आणि महानायक अमिताभ बच्चन यांनी या सीझनची घोषणा केली असून, 'सोचना पड़ेगा' ही या पर्वाची मुख्य संकल्पना असणार आहे. .येत्या १० ऑगस्टपासून हा कार्यक्रम सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजन आणि सोनी लिव्हवर प्रसारित होणार आहे. आजच्या माहितीच्या युगात, जिथे उत्तरं केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत, तिथे केवळ माहिती पाठ करणे पुरेसे नाही. याच विचारसरणीवर आधारित हा नवा सीझन प्रेक्षकांना तार्किक विचारांच्या कसोटीवर उतरवणार आहे. .अमिताभ बच्चन यांनी प्रोमोच्या माध्यमातून हे स्पष्ट केले आहे की, तंत्रज्ञान आणि एआयच्या युगात बदलत्या काळासोबत स्वतःला जुळवून घेणे आणि मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे आता स्पर्धेसाठी अनिवार्य झाले आहे. माहितीचा खजिना आणि बुद्धिमत्तेची धार या दोन्हीचा समतोल साधणारा हा सीझन प्रेक्षकांसाठी एक नवीन अनुभव ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..बापरे! सलमान खान नक्की काय झालंय? सडपातळ शरीर, सुकलेला चेहरा पाहून चाहते चिंतेत, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.