बिग बी अमिताभ यांच्या हाताला नाडीच नाही, स्वत: सांगितलं सत्य, म्हणाले...'कुली सिनेमाच्या शुटिंगवेळीच मी क्लिनिकली डेड होतो पण...'

अमिताभ बच्चन यांनी त्याच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुरपहिट चित्रपट दिले. अनेक चित्रपटात त्यांचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. 90 च्या दशकात त्याचा सिनेमा पाहण्यासाठी गर्दी व्हायची. लोक अमिताभ यांची एक झलक पाहण्यासाठी वेडे व्हायचे. परंतु कुली चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यान अमिताभ यांचा भीषण अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की, त्यांना क्लिनिकली डेड घोषित करण्यात आलं होतं. .कुली चित्रपटाचं शुटिंग सुरु असताना अमिताभ बच्चन अॅक्शन सीन करत होते. त्यावेळी पुनीत इस्सरसोबतच्या एका भांडणादरम्यान अमिताभ बच्चन यांनी चुकून उडी मारली आणि ते टेबलाच्या काढाला धडकले. त्यामुळे त्यांच्या शरीरात अंतर्गत दुखापत झाली. ही दुखापत इतकी गंभीर होती की, डॉक्टरांनी त्यांना क्लिनिकली डेड घोषित केलं होतं. .शुटिंगमध्ये झालेल्या अपघातात अमिताभ यांना अंतर्गत रक्तस्त्राव झाला. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी त्यांना नॉर्मल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांची प्रकृती अत्यंत बिकट होत होती. त्यांचे शराराचे अवयव शुन्यावर आले. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना क्लिनिकली मृत घोषित केलं. ही बातमी सगळीकडे वाऱ्यासारखी पसरली. तेव्हा अमिताभ यांच्या चाहत्यांकडून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. .अनेकांनी त्यांच्या तब्येतीसाठी प्रार्थना केल्या. काही चाहत्यांनी नवस बोलले. जया बच्चन यांनी सुद्धा त्याकाळी दगडूशेट गणपतीला नवस बोलला होता. अनेकांनी अमिताभ यांच्यासाठी उपवास सुद्धा केला होता. तर काहीनी अनवानी पायांनी देवदर्शन केले. अमिताभ यांच्या आतड्यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यामुळे ते कोमात गेले होते. त्यानंतर त्यांना मुंबईत नेण्यात आलं. टाके फुटल्यानं त्यांची गुंतागुंत झाली होती. त्यावेळी दुसरं ऑपरेशन जवळपास १२ ते १४ तास चाललं. त्यानंतर देवाचा चमत्कार व्हावा तसं अमिताभ कोमातून बाहेर आले. त्यावेळी जया बच्चन त्यांच्या सोबत होत्या.