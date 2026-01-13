मास्टर ब्लास्टर आणि बिग बींमध्ये रंगला सामना, फिंगर क्रिकेटमध्ये कोणी मारली बाजी? Viral Video

Amitabh Bachchan vs Sachin Tendulkar Finger Cricket Video Viral: बॉलिवडचे बिग बी अमिताभ बच्चन आणि क्रिकेट जगतातील मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर या दोघांचाही मोठा चाहतावर्ग आहे. जेव्हा दोघेही एकत्र येतात, तेव्हा तो क्षण चाहत्यांसाठी खुप खास असतो. अशातच सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि अमिताभ बच्चन 'फिंगर क्रिकेट' खेळताना दिसत आहे. दोघांना पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .'इंडियन स्ट्रील प्रीमियर लीग'च्या निमित्ताने अमिताभ बच्चन आणि Sachin Tendulkar एकत्र आले होते. यावेळचा हा मजेशीर व्हिडिओ आहे. अमिताभ बच्चन यांनी स्वत: त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओला 'क्रिकेटच्या देवासोबत फिंगर क्रिकेट खेळताना' असं कॅप्शनमध्ये दिलय. .सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात viral होतोय. व्हिडिओमध्ये दिसतंय की, 'दोघेही खूप उत्साहात आहेत, आणि एकमेकांना हरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु जेव्हा अमिताभ बच्चन हे खेळताना बाद झाले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलले.' .पुढे दोघांमध्ये तीन सीरिजमध्ये फिंगर क्रिकेट मॅच रंगलेलं पहायला मिळलं. या सीरिजच्या पहिल्या मॅचमध्ये अमिताभ बच्चन यांनी सचिन तेंडुलकरला बाद केलं. त्यानंतर दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील अमिताभ बच्चनच जिंकले. पुढे सचिने स्कोर करत असतो, तेवढ्यात Amitabh Bachchan यांचाही स्कोर समान होतो. तेव्हा अमिताभ म्हणतात, 'ही मॅट टाय झाली म्हणा, आर्धी ट्रॉफी तुम्ही घ्या आणि आर्धी मला द्या.'.हा व्हिडिओला नेटकऱ्यांची पसंतीस उतरला आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत 'दोन महान व्यक्ती एकाच फ्रेममध्ये' अशा कमेट्स केल्यात. व्हिडिओवर अनेकांनी बालपणीच्या फिंगर क्रिकेटच्या आठवणींना उजाळा दिलाय. अनेकांनी व्हिडिओला क्युट म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरलाय. .'सनी अनेक गोष्टी मला विचारून करतो' प्रकाश कौर आणि सनी देओलबद्दल हेमा मालिनींचा खुलासा, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.