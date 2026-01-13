Premier

मास्टर ब्लास्टर आणि बिग बींमध्ये रंगला सामना, फिंगर क्रिकेटमध्ये कोणी मारली बाजी? Viral Video

AMITABH BACHCHAN VS SACHIN TENDULKAR: बॉलिवूडचे बिग बी अमिताभ बच्चन आणि क्रिकेटविश्वातील मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा तो क्षण चाहत्यांसाठी खास ठरतो. अशातच सोशल मीडियावर या दोघांचा एक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
Amitabh Bachchan vs Sachin Tendulkar Finger Cricket Video Viral: बॉलिवडचे बिग बी अमिताभ बच्चन आणि क्रिकेट जगतातील मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर या दोघांचाही मोठा चाहतावर्ग आहे. जेव्हा दोघेही एकत्र येतात, तेव्हा तो क्षण चाहत्यांसाठी खुप खास असतो. अशातच सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि अमिताभ बच्चन 'फिंगर क्रिकेट' खेळताना दिसत आहे. दोघांना पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय.

