Amitabh Bachchan Birthday : ना रेखा, ना जया अमिताभ बच्चन यांनी 'या' मराठी अभिनेत्रीसोबत दिलेला इंटिमेंट सीन, आजही त्या सीनची चर्चा

बॉलिवूडमधील बिग बी अमिताभ बच्चन यांचा आज वाढदिवस. आज ते 82 वर्षांचे झाले. अमिताभ यांनी त्यांच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटात काम केलं. आज देखील वयाच्या 82 वर्षी ते अभिनय करताना पहायला मिळतात. कोन बनेगा करोडपती या शोचं नाव घेतलं की बिग बीचा चेहरा डोळ्यासमोर येतं. आजदेखील ते तितक्याच उर्जेनं अभिनय करताना पहायला मिळताय. .अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असतो. रेखाव्यतिरिक्त अमिताभ यांच्या आयुष्यात अनेक अभिनेत्रीने बोल्ड सीन्स केले. ज्यात झीनत अमान, परवीन बाबी या अभिनेत्री बिग बींसोबत इंटिमेंट सीन दिले आहेत. परंतु सगळ्यात आधी या मराठी अभिनेत्रीने अमिताभ यांच्यांसोबत इंटिमेंट सीन दिला होता. या सीननंतर ते गाणं इतकं प्रसिद्ध झालं की, त्या गाण्याची आज सुद्धा चर्चा होतेय. .अमिताभसोबत पहिला इंटिमेंट सीन देणारी अभिनेत्री म्हणजे स्मिता पाटील. स्मिता पाटील आणि अमिताभ बच्चन यांनी 1982 मध्ये शक्ती सिनेमामध्ये एकत्र काम केलं होतं. या सिनेमातील 'जाने कैसे कब कहाँ' या गाण्यात स्मिता आणि अमिताभ यांनी जबरदस्त रोमान्स केला होता. त्या काळातील ते सर्वांत बोल्ड गाण होतं. सगळ्यात जास्त इंटिमेंट सीन्स त्या गाण्यात देण्यात आले होते. त्यामुळे त्याकाळी ते गाणं प्रचंड गाजलं. .अमिताभ आणि स्मिता यांनी शक्ती चित्रपटातील 'हमने सनम को खत लिखा' आणि 'जाने कैसे कब कहाँ' हे गाणं तुफान हिट झालं. आजही अनेक जण हे गाणं तितक्याच आवडीने ऐकतात. एका रिपोर्टनुसार शक्ती सिनेमाने त्या काळात तब्बल 8 कोटींचा गल्ला कमावला होता. त्यावेळी ही रक्कम खूप मोठी होती. या चित्रपटानंतर अमिताभ आणि स्मिता यांची एक खूप चर्चा झाली. .अमिताभ स्मिता यांनी अनेक चित्रपटात काम केलं. त्यांनी केलेले अनेक चित्रपट सुपरहिट सुद्धा ठरले. परंतु हा शक्ती चित्रपट चर्चेत आला. तो चित्रपटाच्या कथानकासह गाण्यामुळे. या चित्रपटात अमिताभ, स्मितासह दिलीप कुमार, राखी गुलजार आणि अनिल कपूर सुद्धा पहायला मिळाले होते.