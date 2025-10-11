Amitabh Bachchan Birthday : 400 रुपये पगार, एका खोलीत 8 लोक, अमिताभ बच्चन यांनी सांगितलं स्ट्रगल काळातील गोष्ट

अमिताभ बच्चन यांचा 11 ऑक्टोंबर रोजी वाढदिवस असतो. ते 82 वर्षाचे आहेत. इतकं वय होऊ सुद्धा त्यांच्यातील अभिनयाचं काम तसंच उत्साह तिशीसारखाच आहे. एखाद्या तरुण अभिनेत्याला मागे टाकतील असा उत्साह त्यांच्यात नेहमी दिसून येतो. ते नेहमीच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. त्यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमुळे कधी कधी ते ट्रोल सुद्धा होतात. दरम्यान त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील स्ट्रगल जाणून घेऊया.अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपती या शोला होस्ट करतात. कौन बनेगा करोडपतीचं नाव घेतलं की, अमिताभ बच्चन यांचा चेहरा डोळ्यासमोर येतोच येतो. अशातच काही दिवसापूर्वी अमिताभ बच्चन यांचा केबीसीमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी हॉट सीटवर बसलेल्या कृष्णाला त्यांच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या स्ट्रगल काळाविषयी सांगितलं. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचा हा व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत आला आहे. .व्हिडिओमध्ये अमिताभ बच्चन म्हणाले की, 'करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसात मी कोलकतामध्ये राहत होते. तिथं मी महिना 400 रुपयाची नोकरी केली. तेव्हा तिथं आम्ही आठ लोक होते. आम्ही सगळे एकाच खोलीत राहायचो. त्या खोलीमध्ये फक्त दोन पलंग होते. त्यामुळे जो जिथं जागा मिळेल तिथं झोपायचा. कधी कधी आम्ही फरशीवर सुद्धा झोपायचो. परंतु आम्ही त्या खोलीत सुद्धा एकीने राहिलो. एकदम खुश राहिलो.'.अमिताभ यांचा व्हिडिओ त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. अमिताभ यांच्या या व्हिडिओवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स केल्या आहेत. सगळ्यांनी बिग बींच्या कष्टाचं कौतूक केलं आहे. त्यांच्या या वयात काम करणाच्या उत्साहाचं सुद्धा चाहत्यांनी कौतूक केलं आहे. .अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. काही दिवसापूर्वी गुडबाय चित्रपटातून ते प्रेक्षकांच्या भेटीला आले होते. तसंच त्यांचा कल्कि चित्रपटातही वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. बिग बीची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. .Video: 'मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे' रेखाने अमिताभ यांच्यासाठी खास गायलेलं गाणं, जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.