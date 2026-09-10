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अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपतीची कार्यक्रम सोडणार? बिग बींनी दिली हिंट, म्हणाले, 'अब मैं रिटायर होना चाहता हूं'

AMITABH BACHCHAN HINTS AT RETIREMENT FROM KBC: अमिताभ बच्चन KBC 18 मधून निवृत्ती घेणार का? आपल्या ब्लॉगमधील वक्तव्यात बिग बींनी 'आता मला निवृत्त व्हायचं आहे' असं म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे.
AMITABH BACHCHAN RETIREMENT

AMITABH BACHCHAN HINTS AT RETIREMENT FROM KBC (kaun banega caorepati)

esakal

Apurva Kulkarni
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BIG B RETIREMENT HINT SPARKS KBC EXIT BUZZ: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते 'कौन बनेगा करोडपती'चं सूत्रसंचालन करत असतात. आता या शोचा १८ वा सीझन सुरु असून अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमधील एका वक्तव्यामुळे चाहत्यांना मोठा संकेत दिलाय. त्यांनी 'KBC'सोडण्याची इच्छा व्यक्त केलीय.

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