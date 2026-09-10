अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपतीची कार्यक्रम सोडणार? बिग बींनी दिली हिंट, म्हणाले, 'अब मैं रिटायर होना चाहता हूं'

BIG B RETIREMENT HINT SPARKS KBC EXIT BUZZ: बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलय. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते 'कौन बनेगा करोडपती'चं सूत्रसंचालन करत असतात. आता या शोचा १८ वा सीझन सुरु असून अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमधील एका वक्तव्यामुळे चाहत्यांना मोठा संकेत दिलाय. त्यांनी 'KBC'सोडण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. .अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये स्पर्धकांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि त्यांच्या दु:खद कहाण्यांबद्दल लिहलय. या कहाण्या ऐकल्यानंतर त्यांच्यासाठी स्वत:च्या भावना सांभाळणं आणि शोचं सूत्रसंचालन सुरु ठेवणं कठीण होत असल्याचं त्यांनी म्हटलय. ते पुढे म्हणाले, 'हा अनुभव मन हेलावून टाकणारा होता. आता मला निवृत्त व्हायचं आहे. उशीरा झाला आहे आणि मला आता रात्र बोलावेतय.' त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नेटकऱ्यांनी 'बिग बी KBC मधून निवृत्ती घेणार असल्याचा' अंदाज लावलाय. .२००० मध्ये 'कौन बनेगा करोडपती' हा शो सुरु झाला. तेव्हापासून अमिताभ बच्चन या शोचा चेहरा आहेत. केवळ तिसरा सीझन त्यांनी होस्ट केला नव्हता. त्या सीझनचं सूत्रसंचालन शाहरुख खान यांनी केलं होतं. २०२५ मध्ये ‘KBC 17’ सुरू होण्यापूर्वीदेखील अमिताभ बच्चन शो सोडणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. काही रिपोर्ट्समध्ये ते वैयक्तिक कारणांमुळे शोमधून बाहेर पडण्याचा विचार करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसंच त्यांच्या जागी सलमानचं नाव सुद्धा चर्चेत होता. .आता मात्र अमिताभ बच्चन यांच्या ताज्या ब्लॉगमधील “आता मला निवृत्त व्हायचं आहे” या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या ‘KBC’मधील भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतय. .'महाराष्ट्र माझी जन्मभूमी' म्हणत राणी मुखर्जीनं मराठीत केली भाषणाची सुरुवात, हिरव्या साडीतील मराठमोळ्या लूकने जिंकली मनं; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.