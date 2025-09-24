'माझा कोणीही गॉडफादर नाहीय' अमृता रावने सांगितली सिनेसृष्टीतील धक्कादायक वास्तव, म्हणाली...'मी आणि शाहिद...'

विवाह सिनेमातून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री म्हणजे अमृता राव. अमृता बॉलिवूडमधील सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या सौदर्याचे लाखो चाहते आहेत. तिच्या साधेपणाने चाहत्यांचं मन जिंकली आहे. 'अब के बरस' या चित्रपटातून अमृताने सिनेसृष्टीमध्ये पदार्पण केलं. 'मै हू ना' तसंच विवाह चित्रपटातून तिला प्रसिद्धी मिळाली. ईश्क विश्क, मस्ती सिनेमामध्ये तिचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. मात्र बराच वर्षापाहून अमृता राव सिनेसृष्टीपासून दूर होती..दरम्यान आता अमृताने जॉली एल एल बी ३ सिनेमातून दमदार कमबॅक केलंय. चित्रपटातील तिच्या कामाची सर्वत्र चर्चा होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान अशातच तिने एका ठिकाणी मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने सिनेसृष्टीतील वास्तव सर्वांसमोर आणलं आहे. तसंच बॉलिवूड सिनेसृष्टीतील राजकारणावर तिने भाष्य केलय. तसंच स्वत:च स्पष्ट मत बोलताना व्यक्त केलय. .अमृताची सध्या जॉली एल एल बी ३ मुळे चर्चा होतेय. दरम्यान त्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी तिने युट्यूबर रणबीर अलाहाबादियाच्या पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली. यावेळी तिने तिच्या करिअरबद्दल तसंच वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलं. त्यावेळी सिनेसृष्टीतील राजकारणाबद्दल बोलताना ती म्हणाली की, 'मी सिनेसृष्टीत स्वत:चा हिमतीवर आले. माझा इथं कोणी गॉडफादर नाहीय. माझे एकामागे एक तीन सिनेमे सुपरहिट ठरले, यातच मी खूप आनंदी आहे. पण काही गोष्टी अशा घडल्या की, तेव्हा मला असं वाटलं की, हे माझ्यासोबतच का घडतय?'.पुढे बोलताना अमृता म्हणाली की, 'जर तुमची सगळीकडे चर्चा होत असेल. त्यावेळी तुमच्यावर प्रश्न उपस्थित होतात. अरे ही कोण आहे? अशा अनेक चर्चा होतात. लोकांची कधी कधी नजर सुद्धा लागते. हे खरं आहे. खरंच नजर लागते. याचा अनुभव आलाय मला. मला त्रास होत असल्याने एकदा माझ्या कामवालीने माझी नजर काढली, त्यानंतर मला बरं वाटलं. '.तसंच सिनेसृष्टीतील राजकारणाबद्दल बोलताना अमृता म्हणाली की, 'सगळीकडेच राजकारण आहे. जेव्हा ईश्क विश्क रिलीज झाला त्यावेळी मी आणि शाहिद स्टार होतो. त्यावेळी पुरस्कार सोहळ्यात फोटोशुट झालं. परंतु नंतर मी त्यांचं कव्हरशूट पाहिलं तर त्यात मी एका कोपऱ्यात होते. माझ्या जागी दोन सुपरस्टार होते, आणि मी कुठेतरी मागे उभी होते. सुरुवातील या सगळ्या गोष्टीचा मला प्रचंड त्रास व्हायचा. परंतु नंतर मी याकडे दुर्लक्ष करण्यास सुरुवात केली.' असं अमृताने तिच्या मुलाखतीत सांगितलं. .Katrina Kaif Pregnant Age : 42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना, या वयात बाळ जन्माला घालणं किती धोकादायक? जाणून घ्या प्रेग्नन्सीतील रिस्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.