'मी एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाले तर...' अमृता फडणवीस प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळं केलय पण मी...'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या नेहमीच चर्चेत असतात. त्या नेहमीच सामाजिक कार्यक्रात सहभाग घेताना पहायला मिळताय. तसंच अनेक वेळा त्या योगासने आणि नवनवीन गाणे म्हणताना सुद्धा पहायला मिळतात. त्या एक उत्तम सिंगरसह एक प्रतिष्ठित व्यक्ती सुद्धा आहे. परंतु सध्या अमृता फडणवीस वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आल्या आहे. .अमृता फडणवीस या पेशाने एक उत्तर गायिका आहेत. त्याच्या गाण्याची प्रचंड चर्चा होताना पहायला मिळते. त्यांनी गायलेली बरीच गाणी चाहत्यांच्या पसंतीस सुद्धा उतरतात. दरम्यान अशातच द कर्ली टेल्स या युट्यूब चॅनेलला अमृता फडणवीस यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यानी अनेक गोष्टीवर गप्पा मारल्या. त्यावेळी त्यांनी वर्षा बंगल्यावरील किचन क्वीन कोण? पासून ते एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाल्यास काय कराल? असा अनेक प्रश्नांची उत्तर दिली. .मुलाखतीत अमृता फडणवीस यांना 'एक दिवसाची मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाली तर काय कराल?' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अमृता फडणवीस म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळी कामं चोख केली आहे. त्यामुळे मला काही करण्याची संधी फार कमी आहे. मुंबई महाराष्ट्रात त्यांनी इन्फ्रा डेव्हलपमेंट केलय. तसंच त्यांनी भष्ट्राचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केलाय.'.तसंच पुढे बोलताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, 'ते जोपर्य़ंत सीएम आहेत तोपर्यंत लोक भष्ट्राचार करण्यास घाबरतात. त्यांना भिती वाटते की, आपण पकडले तर जाणार नाही ना. भविष्यातही त्यांनी अनेक प्रोजक्टचा विचार केलाय. पण तरीही जर मला एक दिवसाचा मुख्यमंत्री व्हायची संधी मिळाली तर मी सुट्टी घेऊन माझी पत्नी आणि मुलीला एका चागल्या ठिकाणी वेळ घालवण्यासाठी घेऊन जाईन' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या....सचिन पिळगावकरांसोबत करायचं होतं लग्न, आईमुळे इच्छा राहिली अपूरी, नंतर लग्न न करताच झाली आई, कोण आहे ती अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.