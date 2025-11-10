Premier

'मी एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाले तर...' अमृता फडणवीस प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळं केलय पण मी...'

Amruta Fadnavis Viral Interview : कर्ली टेल्सच्या मुलाखतीत अमृता फडणवीस यांना एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाल्यास काय कराल? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी मजेशीर उत्तर दिलं, “मी सीएम झाले तर सुट्टी घेऊन माझ्या कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवेन.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या नेहमीच चर्चेत असतात. त्या नेहमीच सामाजिक कार्यक्रात सहभाग घेताना पहायला मिळताय. तसंच अनेक वेळा त्या योगासने आणि नवनवीन गाणे म्हणताना सुद्धा पहायला मिळतात. त्या एक उत्तम सिंगरसह एक प्रतिष्ठित व्यक्ती सुद्धा आहे. परंतु सध्या अमृता फडणवीस वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आल्या आहे.

