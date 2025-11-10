कपड्यांच्या ट्रोलिंगवर काय असते देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...'जेव्हा मी त्यांना याविषयी...'

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. समाजकार्यात त्या नेहमी सक्रीय असतात. तसंच त्या सिंगर सुद्धा आहेत. त्याच्या अनेक गाणे चाहत्यांना प्रचंड आवडतात. परंतु कधी कधी अमृता फडणवीस यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. त्यांना कपड्यावरून सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केलं जातं. त्यांच्या पोस्टवर वाईट कमेंट्स दिसून येतात..अमृता फडणवीस या ट्रोलिंगकडे नेहमी दुर्लक्ष करत आपलं काम करताना पहायला मिळतात. परंतु अशातच आता पहिल्यादांच अमृता फडणवीस यांनी कपड्यांवरून होणाऱ्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. त्यांनी नुकतीच कर्ली टेल्स या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. .त्या म्हणाल्या की, 'काही वेळा मला ट्रोल केलं जातं. याचं वाईट वाटत नाही. परंतु खरंच आम्ही प्रोजेक्टसाठी खुप मेहनत घेतलेली असते. बदल घडवण्यासाठी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत असतो. परंतु त्या गोष्टी बाजूला राहतात. आणि दुसऱ्याच गोष्टीकडे लक्ष केंद्रीत होतं. याचं मला वाईट वाटतं. परंतु तुम्ही सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेऊन पुढे गेलं पाहिजे. तुमचं जे ध्येय आहे ते पुर्ण केलं पाहिजे...'.देवेंद्र फडणवीसांची याबाबत काय प्रतिक्रिया असते? असंही अमृता फडणवीस यांना विचारण्यात आलं. त्यावर बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'मी जेव्हा त्यांच्यासोबत या गोष्टी शेअर करते. त्यांना म्हणते की, मला हे करायचं होतं परंतु या गोष्टीकडे लक्ष केंद्रीत झालं. त्यावर त्यांची अशी प्रतिक्रिया असते की, तुम्ही हे लोकांपर्यंत अजून चांगल्या पद्धतीने कसं पोहचू शकतात हे पहा... आणि हे घडणार नाही याची काळजी घ्या... असं ते म्हणत असल्याचं' अमृता फडणवीस म्हणाल्या. .अमृता फडणवीस की लेक दिविजा, कोण आहे वर्षा बंगल्यातील किचन क्वीन? घरातल्या गोष्टी सांगताना अमृता फडणवीस म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.