कपड्यांच्या ट्रोलिंगवर काय असते देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...'जेव्हा मी त्यांना याविषयी...'

Amruta Fadnavis Breaks Silence on Trolling: कपड्यांवरून होणाऱ्या ट्रोलिंगवर पहिल्यांदाच अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. Curly Tales मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की लोक त्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करतात आणि फक्त कपड्यांवर लक्ष केंद्रित करतात, असं म्हटलय.
CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांची सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. समाजकार्यात त्या नेहमी सक्रीय असतात. तसंच त्या सिंगर सुद्धा आहेत. त्याच्या अनेक गाणे चाहत्यांना प्रचंड आवडतात. परंतु कधी कधी अमृता फडणवीस यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. त्यांना कपड्यावरून सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केलं जातं. त्यांच्या पोस्टवर वाईट कमेंट्स दिसून येतात.

