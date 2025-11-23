नटरंग सिनेमाचं वाजले की बारा हे गाणं ठरलं टर्निंग पॉइंट, नंतर चंद्राने केलं जग प्रसिद्ध, अमृता खानविलकरच्या एका निर्णयानं नशीब बदललं

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर ही नेहमी चर्चेत असते. तिच्या डान्सची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी म्हणजेच आज अमृता खानविलकरचा वाढदिवस असतो. दरम्यान अमृताने सिद्धिविनायक गणपतीचं दर्शन घेऊन वाढदिवसाची सुरुवात केली. दरम्यान मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडणाऱ्या अमृताच्या करिअरची सुरुवात कशी झाली जाणून घेऊया....अमृताला खरी ओळख दिली ती नृत्यकौशल्याने. अमृताने नटरंग सिनेमामध्ये 'वाजले की बारा' गाण्यावरील लावणी प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. 2010 मधील नटरंग सिनेमा अमृता खानविलकरसाठी खरा लकी ठरला. मराठमोळा लूक, श्रृंगार, अदा याने चाहते भारावून गेले. त्याकाळी त्या गाण्याने अक्षरश: सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. .मुळची मुंबईची असली तरी अमृताचं शिक्षण पुण्यात झालं. पुण्यातील कर्नाटक शाळेतून तिने तिचं शिक्षण पुर्ण केलं. नृत्याची आवड असल्यानं अमृताने सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं आणि तिचं नशिब उजळलं. त्यानंतर अमृताने अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. गोलमाल, साडेमाडे तीन, नटरंग या सिनेमातून अमृताने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. . सिनेमासह अमृताने डान्स रिअॅलिटी शोमध्ये सुद्धा आपल्या नृत्याची झलक चाहत्यांना दाखवून दिली आहे. अमृताच्या 'चद्रमुखी' या लावणीला लोकांनी डोक्यावर घेतलं. त्यानंतर अमृताने चाहत्यांच्या मनात घर केलं. तिच्या अदाकारी पाहून चाहते भारावून गेले. आज देखील चंद्रमुखी गाणं ऐकली सर्वांसमोर अमृताचा चेहरा येतो. तसंच झकास, धुसर, फक्त लढ म्हणा, सतरंगी रे, बाजी अशा अनेक चित्रपटात अमृताचा वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. .'मी Kiss करुन थकलो...' किसिंग सीनचे 37 रिटेकबद्दल सांगताना कार्तिक म्हणाला...'ती मुद्दाम रिटेक घेत होती'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.