नटरंग सिनेमाचं वाजले की बारा हे गाणं ठरलं टर्निंग पॉइंट, नंतर चंद्राने केलं जग प्रसिद्ध, अमृता खानविलकरच्या एका निर्णयानं नशीब बदललं

Amruta Khanvilkar Birthday Special: अभिनेत्री अमृता खानविलकरने वाढदिवसाची सुरुवात सिद्धिविनायक गणपतीचे दर्शन घेऊन केली. नटरंगमधील ‘वाजले की बारा’ लावणीपासून ते ‘चंद्रमुखी’पर्यंतच्या प्रवासात अमृताने मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत दमदार उपस्थिती लावली आहे.
Apurva Kulkarni
मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर ही नेहमी चर्चेत असते. तिच्या डान्सची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी म्हणजेच आज अमृता खानविलकरचा वाढदिवस असतो. दरम्यान अमृताने सिद्धिविनायक गणपतीचं दर्शन घेऊन वाढदिवसाची सुरुवात केली. दरम्यान मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडणाऱ्या अमृताच्या करिअरची सुरुवात कशी झाली जाणून घेऊया...

