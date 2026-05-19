'वाजले की बारा'गाण्यासाठी माझी पसंती नव्हतीच' अमृता खानविलकरने सांगितला किस्सा, म्हणाली...

VAJALE KI BARA CAREER TURNING POINT: मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अमृतासाठी 'वाजले की बारा' हे गाणं तिच्या करिअरसाठी टर्निंग पॉईंट होतं. नटरंग सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर या गाण्यामुळे ती संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकप्रिय झाली होती. आज देखील प्रेक्षकांना ते गाणं ऐकलं की, अमृता खानविलकरची आठवण होते. .अमृताने अनेक मुलाखतींमध्ये तिच्या गाण्यासंबंधी अनुभव शेअर केलाय. दरम्यान अशातच अमृता खानविलकर, प्रिया बापट, सोनाली कुलकर्णी आणि सई ताम्हणकर यांनी फिल्मफेअरला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी करिअरबद्दल, सिनेसृष्टीत आलेल्या चांगल्या-वाईट अनुभवाबद्दल सांगितलं. यावेळी अमृताने तिच्या 'वाजले की बारा' गाण्यावेळचा किस्सा शेअर केला. गाण्यासाठी पहिली पसंती तिची नव्हतीच असं तिने मुलाखतीत सांगितलं..अमृता मुलाखतीत बोलताना म्हणाली की, 'सुरुवातीला वाजले की बारा या गाण्यासाठी दुसऱ्या अभिनेत्रीला या गाण्यासाठी घेण्यात आलं होतं. परंतु शेवटच्या क्षणी त्या अभिनेत्रीनं गाण्यातून माघार घेतली. शुटिंगच्या एक दिवस आधीच मला या गाण्यासाठी रवी जाधव यांचा कॉल आला.'.'तेव्हा माझ्यासाठी लावणी हा प्रकार पुर्णपणे नवीन होता. या गाण्यासाठी एक्स्प्रेशन, एनर्जी आणि पारंपारिक बॉडी लँग्वेजची गरज असते. तेव्हा सुरुवातीला मी खुप नर्वस होते. परंतु रवी जाधव यांनी विश्वास दाखवत 'अमृता तु हे करू शकते' असं म्हणत प्रोत्साहन दिलं. नंतर मी या गाण्याला होकार दिला.'.'तेव्हा मी हे गाणं पूर्ण ताकदीनं सादर केलं. हे गाणं रिलीज होताच शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत माझी लोकप्रियता झपाट्यानं वाढली. आता सुद्धा अनेक जण मला माझ्या नावाऐवजी 'वाजले की बारा वाली' म्हणून ओळखतात.' अमृता पुढे म्हणाली की, 'वाजले का बारा या गाण्याला होकार देणं माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात बेस्ट निर्णय होता. या गाण्यानंतरच माझ्या डान्स स्किल्सची चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात परफॉर्मन्ससाठी ऑफर मिळू लागल्या.'