'तो फोनवर घाणेरडं बोलत होता' अमृता खानविलकरने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली...'निनावी नंबरवरून कॉल आला अन्...'

AMRUTA KHANVILKAR OPENS UP ABOUT OBSCENE PHONE CALLS AND HARASSMENT: आजकाल फ्रॉड कॉल्सचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. निनावी नंबरवरुन फोन करुन समोरच्या व्यक्तीला त्रास दिला जातो. कधी कधी धमकी देत पैशांची मागणी देखील केली जाते. असाच काहीसा प्रकार अमृता खानविलकरसोबत घडला. तिला एका निनावी नंबरवरून फोन आला, आणि समोरची व्यक्ती तिच्याशी घाणेरडं काहीतरी बोलत होती, असं अमृतानं सांगितलं..काही दिवसापूर्वी अमृताने अमोल परचुरे यांच्या कॅचअप या युट्यूब चॅनलला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने एका फ्रॉड कॉलबद्दल सांगितलं. ती म्हणाली की, 'पर्वाच माझ्यासोबत एक घाणेरडा प्रकार घडला. मी शुट उरकून बसले होते. एका नंबरवरून मला सतत फोन येत होता.अनोळखी नंबर असल्यानं मी तो उचलायचं टाळत होते. परंतु सतत फोन येत असल्यानं वैतागून मी तो उचलला. फोन उचलताच समोरून एक व्यक्ती घाणेरडं बोलू लागली. एकतर त्यांचे फोन स्पीकरवर असतात आणि त्यात ते घाण काहीही बोलत असतात.'.'मी या सगळ्या गोष्टीच्या सामोरे गेलीय. अशा वेळी जेव्हा आपण आवज चढून बोललो की, त्याचं असं होतं की, 'एवढं काय झालं अरे काय हे! ही वेळ आहे का, बरं तुम्ही कोण आहात?' असं उत्तर येतात. मी यापूर्वी काही लोकांची पोलिसात तक्रारही केली आहे. कारण आजच्या काळात महिला सुरक्षेचा प्रश्न आहेच.' असं ती मुलाखतीत बोलातना म्हणाली. .तारिणी मालिकेतून 'या' अभिनेत्रीची एक्झिट, सोशल मीडियावर शेअर केली भावुक पोस्ट, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.