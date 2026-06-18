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'तो फोनवर घाणेरडं बोलत होता' अमृता खानविलकरने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली...'निनावी नंबरवरून कॉल आला अन्...'

AMRUTA KHANVILKAR RECALLS SHOCKING EXPERIENCE WITH AN ANONYMOUS CALLER: अभिनेत्री अमृता खानविलकरने नुकत्याच एका मुलाखतीत तिला आलेल्या त्रासदायक फोन कॉलचा अनुभव शेअर केला. वारंवार येणाऱ्या निनावी नंबरवरील कॉल उचलल्यानंतर समोरची व्यक्ती अयोग्य आणि अश्लील भाषेत बोलत असल्याचा दावा तिने केला.
AMRUTA KHANVILKAR

AMRUTA KHANVILKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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AMRUTA KHANVILKAR OPENS UP ABOUT OBSCENE PHONE CALLS AND HARASSMENT: आजकाल फ्रॉड कॉल्सचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. निनावी नंबरवरुन फोन करुन समोरच्या व्यक्तीला त्रास दिला जातो. कधी कधी धमकी देत पैशांची मागणी देखील केली जाते. असाच काहीसा प्रकार अमृता खानविलकरसोबत घडला. तिला एका निनावी नंबरवरून फोन आला, आणि समोरची व्यक्ती तिच्याशी घाणेरडं काहीतरी बोलत होती, असं अमृतानं सांगितलं.

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amruta khanvilkar
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marathi entertainment