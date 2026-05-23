तो सतत टोमणे मारत होता... सेटवर दिग्दर्शकाने अमृता खानविलकरला मारलेला धक्का, म्हणाली, 'शेवटी त्याच्या कर्माचं फळं त्याला मिळालंच '

मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने आपल्या अभिनयाने आणि आपल्या नृत्याने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. ती मराठी सिनेसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. मात्र चांगले चित्रपट केल्यानंतरही तुमच्या सोबतचे कलाकार तुम्हाला नीट वागवतीलच असं नाही. इतके चांगले चित्रपट करूनही अमृताला एका दिग्दर्शकाने चक्क सेटवर धक्का दिलेला. नेमकं काय घडलेलं हे अमृताने फिल्मफेअरला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. .अमृता म्हणाली, 'मला अखूप वाईट अनुभव आलाय याचा. एका पुरुष कलाकाराने मला सेटवर धक्का दिलेला. माझ्या एका सिनेमाच्या सेटवर माझा दिग्दर्शक मला सतत टोमणे मारत होता. मी त्या सिनेमात सहाय्यक अभिनेत्रीची भूमिका करत होते. माझं असं होतं की जाऊदे. बोलतोय, बोलतोय, बोलतोय, जाऊदे, सोड सोड सोड. आणि नखरे? एखाद्या मुलीचेही इतके नखरे नसतात तितके त्याचे होते. आणि हे फक्त टोमणे सतत येत नव्हते तर एक वेळ अशी आली जिथे आला धक्का मारला गेला. त्या घटनेनंतर त्या सेटवरच्या माझा मेंदू आणि शरीर काम करायचं बंद झालेलं.'.ती पुढे म्हणाली, 'मी हॉस्पिटलला गेले होते अगदी धावत पळत कारण मला ते पचतच नव्हतं. मला समजतच नव्हतं. कुणीतरी असाच मला धक्का देतं. आणि तेदेखील काहीही कारण नसताना. माझ्या करिअरच्या अशा टप्प्यावर जिथे मी काही चांगल्या फिल्म्स केल्या, माझं नाव आहे तिथे मला एका माणसाकडून उगीच धक्का जोरात मारला जातो. मी पूर्ण थक्क झालेले. थांबलेले. मला अजिबात आठवत नाहीये की माझं त्यानंतर त्या व्यक्तीशी कोणतंही बोलणं झालं असेल. माझ्यासोबत जो होता पुरुष अभिनेता होता त्याने हे पाहिलं आणि तो जाऊन त्या दिग्दर्शकाशी बोलला. आणि थोड्या वर्षांनी माझ्या कानावर आलं की त्याला खूप वाईट पद्धतीने कामावरून काढण्यात आलं. कारण कर्म हे कधी ना कधी फिरून येतंच.' .या संभाषणात ज्या व्यक्तीबद्दल अमृता बोलत आहे तो दिग्दर्शक सचिन कुंडलकर आहे असं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी 'पॉंडिचेरी' या चित्रपटात काम केलेलं. जिथे अमृता सहाय्यक अभिनेत्रीच्या भूमिकेत होती.