दोघात तिसरा! अमृता आणि हिमांशूच्या नात्यात 'त्या' व्यक्तीमुळे दुरावा? नेटकऱ्यांनी थेट अभिनेत्याचं नावच घेतलं; कोण आहे तो?

AMRUTA KHANVILKAR HIMANSHU MALHOTRA DIVORCE: आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर (AMRUTA KHANVILKAR) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अमृताने आपल्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. सोबतच तिच्या नृत्यकौशल्यावरही चाहते फिदा आहेत. मराठीसोबतच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही तिने आपला जम बसवलाय. एकीकडे तिचे चित्रपट आणि नाटक सुरू असताना दुसरीकडे तिच्या वैवाहिक आयुष्यात मात्र वादळ आलंय. अमृता आणि हिमांशू यांच्यात सारंकाही आलबेल नसल्याचं समोर आलंय. मात्र यासगळ्यात अमृताचं नाव एका मराठी अभिनेत्यासोबत जोडलं जातंय. .अमृता आणि आदिनाथ यांच्या जवळच्या नातेवाईकाने इटाइम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, ते दोघे गेले दीड वर्ष वेगळे राहत आहेत. त्यांच्यात पती- पत्नीपेक्षा मैत्रीचं नातं जास्त आहे. आपापल्या कामाला प्राधान्य देण्यासाठी ते दोघे वेगळे राहत आहे. ते दोघे विभक्त होण्याचा विचार करत आहेत. पण त्यांच्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य आहे… हे ठरवण्यासाठी ते वेळ घेत असल्याचं देखील सांगण्यात येत आहे पण घटस्फोटाच्या चर्चांवर अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा यांनी कोणतंही अधिकृत वक्तव्य केलं नाही. अशातच अमृता एका मराठी अभिनेत्यासोबत नात्यात होती असं बोललं जातंय. .सोशल मीडियावर अमृता आणि हिमांशूच्या घटस्फोटाची बातमी येताच पोस्टवर नेटकर्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया देत त्या अभिनेत्याचं नाव सांगितलंय. अमृता लोकप्रिय मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारे याच्यासोबत नात्यात होती असं म्हटलं जातंय. काही दिवसांपूर्वी आदिनाथ आणि उर्मिला यांचाही घटस्फोट झाला. अमृतासोबतच्या नात्यामुळेच उर्मिलाने आदिनाथला घटस्फोट दिला असं बोललं जातंय. आता दुसऱ्या बाजूसही तेच चित्र दिसल्याने नेटकऱ्यांमध्ये या चर्चा आणखीनच वाढल्या आहेत. .तब्बल १० वर्ष डेट केल्यानंतर अमृता आणि हिमांशू यांनी लग्न केलेलं. मात्र 'चंद्रमुखी' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान आदिनाथ आणि अमृता यांची जवळीक वाढल्याचा दावा नेटकरी करत आहेत. अमृता आणि हिमांशू घटस्फोट घेणार का याबद्दलचं चित्र अजून स्पष्ट झालं नसलं तरी त्यांचा संसार वाचावा यासाठी चाहते प्रार्थना करत आहेत..ना सातारा, ना कोल्हापूर; कुठे सुरू आहे स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई'चं शूटिंग? ऐश्वर्या नारकरांनी दाखवला सेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.