Premier

दोघात तिसरा! अमृता आणि हिमांशूच्या नात्यात 'त्या' व्यक्तीमुळे दुरावा? नेटकऱ्यांनी थेट अभिनेत्याचं नावच घेतलं; कोण आहे तो?

AMRUTA KHANVILKAR AFFAIR: अभिनेत्री अमृता खानविलकर आणि हिमांशू मल्होत्रा यांच्या नात्यात दुरावा येण्यासाठी एका अभिनेत्याला जबाबदार धरलं जातंय.
AMRUTA KHANVILKAR AFFAIR

AMRUTA KHANVILKAR AFFAIR

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

AMRUTA KHANVILKAR HIMANSHU MALHOTRA DIVORCE: आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर (AMRUTA KHANVILKAR) सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अमृताने आपल्या सौंदर्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली. सोबतच तिच्या नृत्यकौशल्यावरही चाहते फिदा आहेत. मराठीसोबतच हिंदी इंडस्ट्रीमध्येही तिने आपला जम बसवलाय. एकीकडे तिचे चित्रपट आणि नाटक सुरू असताना दुसरीकडे तिच्या वैवाहिक आयुष्यात मात्र वादळ आलंय. अमृता आणि हिमांशू यांच्यात सारंकाही आलबेल नसल्याचं समोर आलंय. मात्र यासगळ्यात अमृताचं नाव एका मराठी अभिनेत्यासोबत जोडलं जातंय.

Loading content, please wait...
Divorce
amruta khanvilkar
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Adinath Kothare