अनन्या पांडेच्या जागी नवी अभिनेत्री? अमृता शेरगिल बायोपिकमध्ये तान्या मानिकतला?

सध्या आपल्या आगामी 'तू मेरी, मैं तेरा...' या चित्रपटामुळे अभिनेत्री अनन्या पांडे चर्चेत आहे. याशिवाय ती 'चांद मेरा दिल' या चित्रपटात लक्ष्य लालवानी सोबतही झळकणार आहे, मात्र एका महत्त्वाच्या प्रोजेक्टमधून तिचं नाव वगळण्यात आल्याची चर्चा सध्या जोरात आहे. .प्रसिद्ध चित्रकार अमृता शेरगिल यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकमध्ये अनन्या मुख्य भूमिकेत दिसणार असल्याची चर्चा होती, मात्र आता या चित्रपटात तिच्या जागी तान्या मानिकतला घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तान्या हिने 'ए सुटेबल बॉय' आणि 'किल' या चित्रपटांमधील अभिनयाने प्रेक्षक आणि माध्यमांशी बोलताना तान्याने या बातमीवर स्पष्टीकरण दिलं. .ती म्हणाली, "मला अमृता शेरगिलच्या बायोपिकबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे या विषयावर मी काहीही टिप्पणी करू शकत नाही." अनन्या पांडेच्या जागी तान्या मानिकतला येणार का, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. परंतु अचानक अनन्या जागी तान्याला घेतल्याच्या चर्चेमुळे अनन्याच्या चाहत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. .अनन्या पांडे बद्दल बोलायचं झालं तर ती नेहमीच तिच्या अभिनयातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असते. तसंच ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ती नेहमीच तिचे अपडेट चाहत्यांना देत असते.