Naseeruddin Shah: 'प्रशंसा न करणं म्हणजे देशद्रोह...'! नसीरुद्दीन शाहांचा सरकारवर हल्लाबोल; ‘१९८४’ची आठवण गिरवली, काय म्हणाले?

प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते नसीरुद्दीन शाह पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. एका वृत्तपत्रातील लेखात शाह म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठाने त्यांचे निमंत्रण रद्द करणे हे त्यांच्या नैतिक सचोटी आणि धाडसाचे प्रतीक आहे. प्रशंसा न करणे आता देशद्रोह बनले आहे. हा आता तो देश राहिला नाही जिथे मी वाढलो आणि प्रेम करायला शिकवले गेले. 'दोन मिनिटांचा द्वेष' आता २४ तासांचा द्वेष बनला आहे, असं म्हणत त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. .नसीरुद्दीन शाह त्यांच्या लेखाची सुरुवात असे म्हणत करतात की, गेल्या ४० वर्षांत माझे काही सर्वात समाधानकारक आणि अध्यापनाचे अनुभव विद्यार्थ्यांसोबतचे आहेत. विविध संस्थांमध्ये आणि अगदी वैयक्तिकरित्या देखील. मी त्यांच्या वाढीचा भाग बनण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या काही वर्षांत, बऱ्याचदा अनिच्छुक विद्यार्थ्यांच्या वर्गाशी तर्क करण्याचा प्रयत्न केल्याने माझा नैसर्गिक संयम काहीसा कमी झाला आहे. वाटेत मी अनेक चुका केल्या असतील, परंतु मी निःसंशयपणे म्हणू शकतो की मी इतर कोणत्याही अभिनय शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांसोबत काम करून जास्त शिकलो आहे..त्यांनी लिहिले की, मुंबई विद्यापीठाच्या उर्दू विभागाने १ फेब्रुवारी रोजी जश्न-ए-उर्दू कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यांना या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते आणि ते त्याबद्दल खूप उत्सुक होते, कारण त्यांना विद्यार्थ्यांशी बोलण्याची संधी मिळणार होती. पण ३१ जानेवारीच्या रात्री कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण न देता त्यांना आता उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. कोणतेही वैध कारण देण्यात आले नाही, किंवा योग्य माफी मागण्यात आली नाही. त्यानंतर विद्यापीठाने कार्यक्रमात जाहीर केले की त्यांनी स्वेच्छेने उपस्थित राहण्यास नकार दिला आहे, जे पूर्णपणे खोटे आहे..नसीरुद्दीन शाह पुढे लिहितात, "मुंबई विद्यापीठातील लोकांनी हे सत्य सांगण्याची हिंमत केली नाही की त्यांना देशाविरुद्ध उघडपणे बोलल्यामुळे काढून टाकण्यात आले. जर कोणाला हे वाटत असेल तर त्यांनी देशाविरुद्ध काही बोलल्याचे पुरावे द्यावेत असे ते म्हणाले. त्यांनी स्वतःला "विश्वगुरू" म्हणवणाऱ्यांचे कधीही कौतुक केले नाही. मी अनेकदा सत्ताधारी सरकारच्या अनेक कृतींवर उघडपणे टीका केली आहे आणि यापुढेही करत राहीन. आपल्या देशातील नागरी जाणीव आणि इतरांबद्दल आदर नसल्याबद्दल मी अनेकदा दुःख व्यक्त केले आहे..पाठ्यपुस्तकांमधील मजकूर बदलला जात असताना, विज्ञानाशी छेडछाड केली जात असताना आणि एका मुख्यमंत्र्यांनी उघडपणे एका समुदायाला मियां असे संबोधून लक्ष्य केले असताना गप्प राहणे कसे योग्य आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या लेखाच्या शेवटी, नसीरुद्दीन शाह प्रश्न उपस्थित करतात: हा द्वेष किती काळ टिकेल? ते असेही लिहितात, "मी आता ज्या देशात वाढलो आणि प्रेम करायला शिकवले गेले ते आता राहिलेले नाही. "दोन मिनिटांचा द्वेष" आता २४ तासांचा द्वेष बनला आहे. या परिस्थितीची तुलना जॉर्ज ऑरवेलच्या १९८४ च्या चित्रपटाशी करणे अधिक अचूक ठरेल का, जिथे "महान नेत्याची" प्रशंसा न करणे हा देशद्रोह मानला जातो?".