मुंबईत आल्यावर गॅरेजमध्ये राहिला, आज कोट्यवधींचं साम्राज्य उभारलं; कोण आहे हा अभिनेता?

PRITHVIRAJ KAPOOR HELPED ANIL KAPOOR FAMILY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर हे आजही त्यांच्या फिटनेस, ऊर्जा आणि दमदार अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. आज कोट्यवधींचे मालक असलेले अनिल कपूर यांच्या करिअरचा सुरुवातीचा काळ फार संघर्षाचा होता. एक काळ असा होता जेव्हा त्यांना कुटुंबासह मुंबईत एका गॅरेजमध्ये राहावं लागलं होतं..अनिल कपूर यांच्या वडिलांचा सिनेसृष्टीशी संबंध होता. परंतु सुरुवातीच्या काळात कुटुंबाची परिस्थिती चांगली नव्हती. मुंबईत आल्यानंतर त्यांच्याकडे स्वत:चं घर नव्हतं. अशावेळी ज्येष्ठ अभिनेते पृथ्वीराज कपूर यांनी मदत केली. त्यांनी आपल्या घराच्या गॅरेजमध्ये त्यांची राहण्याची सोय केली..अनिल कपूर आणि त्यांचं कुटुंब काही वर्षे त्यांच्या गॅरेजमध्ये राहत होते. थोडीशी जागा, अपुऱ्या सुविधा आणि भविष्याची चिंता यातून त्यांनी अनेक वर्ष काढली. त्यानंतर कपूर कुटुंब एका चाळीत राहायला गेले. तिथं त्यांची परिस्थिती थोडीशी सुधारली..करिअरच्या सुरुवातीलच्या काळात अनिल कपूर यांनी अनेक सिनेमे हे केवळ घर चालवण्यासाठी निवडले होते. त्यांनी भूमिकेपेक्षा मानधनाकडे जास्त लक्ष दिलं. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यानी मेहनत आणि जिद्दींच्या जोरावर आज सिनेसृष्टीत स्वत:चं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे..आज अनिल कपूर यांच्याकडे केवळ सिनेमेच नाहीतर ओटीटी प्रोजेक्ट्स, ब्रँड एंडोर्समेंट, निर्मिती क्षेत्रातून सुद्धा चांगली कमाई होत आहे. एका अहवालानुसार आता अनिल कपूर यांच्याकडे १३० ते १४० कोटींची संपत्ती आहे. त्यांचं आता मुंबईत आलिशान घर, लक्झरी गाडया आणि आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्टमध्ये सहभाग सुद्धा आहे..'या' अभिनेत्रीमुळे दाऊदने मिथुन चक्रवर्तींना दिलेली धमकी, इतका भडकलेला की, शेवटी 'या' अभिनेत्यानं करावी लागली मध्यस्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.