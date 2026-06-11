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मुंबईत आल्यावर गॅरेजमध्ये राहिला, आज कोट्यवधींचं साम्राज्य उभारलं; कोण आहे हा अभिनेता?

ANIL KAPOOR STRUGGLE TO SUCCESS STORY:आज बॉलिवूडमधील यशस्वी आणि फिटनेससाठी ओळखले जाणारे अनिल कपूर यांचा संघर्षमय प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. मुंबईत आल्यानंतर स्वतःचं घर नसल्यामुळे त्यांना कुटुंबासह पृथ्वीराज कपूर यांच्या गॅरेजमध्ये राहावं लागलं होतं.
ANIL KAPOOR

ANIL KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

PRITHVIRAJ KAPOOR HELPED ANIL KAPOOR FAMILY: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेते अनिल कपूर हे आजही त्यांच्या फिटनेस, ऊर्जा आणि दमदार अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. आज कोट्यवधींचे मालक असलेले अनिल कपूर यांच्या करिअरचा सुरुवातीचा काळ फार संघर्षाचा होता. एक काळ असा होता जेव्हा त्यांना कुटुंबासह मुंबईत एका गॅरेजमध्ये राहावं लागलं होतं.

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life struggles