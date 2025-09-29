अंकिता लोखंडे खरंच आई होणार? प्रेग्नंसीबाबत केला मोठा खुलासा, म्हणाली...'आमच्या होणाऱ्या बाळाची...'

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे नेहमीच चर्चेत असते. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. ती तिच्या ब्लॉग्समधून चाहत्यांना तिच्या दैंनदिन जिवनाच्या अपडेट देत असते. तिचे ब्लॉग्स नेहमीच चर्चेत सुद्धा असतात. अशातच आता गेल्या काही दिवसापासून अंकिता लोखंडे प्रेग्नंट असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. अशातच आता खुद्द अंकितानेच होणाऱ्या बाळाबद्दल भाष्य केलय. तिचं वक्तव्य सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. अंकिताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट केलीय. त्यानंतर तिच्या प्रेग्नेंसीबाबतच्या चर्चेला उधाण आलय. .अंकिताने तिचा मित्र तसंच निर्माता संदीप सिंह यांच्या बर्थडेनिमित्त खास पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने तिच्या होणाऱ्या बाळाचाही उल्लेख केलाय. अंकिताने तिच्या पोस्टमध्ये लिहलं की, 'हॅपी बर्थडे संदीप, मी तुला दरवेळीप्रमाणे फोन करण्याचा प्रयत्न केला पण नेहमीप्रमाणे तो लागलाचं नाही. पण तू एकदम भारी माणूस आहेस. कालसाठी थँक्यू. माझी, विकीची तसंच आमच्या होणाऱ्या बाळाची काळजी तू इतकी मनापासून घेतो, इतका तू व्यक्त झालास ते भावलं' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .दरम्यान तिच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर अंकिताच्या प्रेग्नेंसीबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे. अंकिताला खरोखरच बाळ होणार आहे का? असा प्रश्न तिच्या चाहत्यांना पडला आहे. परंतु याबाबत अंकिता किंवा विकी दोघांपैकी कोणीही ऑफिशियल माहिती दिलेली नाही. परंतु तिच्या एका पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगलीय. .अंकिताबद्दल बोलायचं झालं तर पवित्र रिश्ता मालिकेतून घराघरात पोहचली. तिच्या सोज्वल अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात अधिराज्य गाजवलं. त्यानंतर तिने अेक सुपरहिट चित्रपटामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. तसंच सध्या तिचे ब्लॉग्स सुद्धा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. अशातच अंकिताने पिरेड्सबाबत शेअर केलेला व्हिडिओ सुद्धा चर्चेचा विषय ठरला होता. .India vs Pak Final : 'मस्त खेळलास 'अभिषेक बच्चन' आशिया कप स्पर्धेनंतरची बिग बी यांची पोस्ट चर्चेत, शोएब अख्तरसह पाकिस्तानला डिवचलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.