अंकिता लोखंडे खरंच आई होणार? प्रेग्नंसीबाबत केला मोठा खुलासा, म्हणाली...'आमच्या होणाऱ्या बाळाची...'

Is Ankita Lokhande Pregnant? Viral Post: अभिनेत्री अंकिता लोखंडे आई होणार असल्याच्या चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगत आहे. अशातच आता अंकिताच्या एका पोस्टमुळे अंकिता खरोखरच प्रेग्नेंट असल्याचं बोललं जातय. तिची पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय.
अभिनेत्री अंकिता लोखंडे नेहमीच चर्चेत असते. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. ती तिच्या ब्लॉग्समधून चाहत्यांना तिच्या दैंनदिन जिवनाच्या अपडेट देत असते. तिचे ब्लॉग्स नेहमीच चर्चेत सुद्धा असतात. अशातच आता गेल्या काही दिवसापासून अंकिता लोखंडे प्रेग्नंट असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. अशातच आता खुद्द अंकितानेच होणाऱ्या बाळाबद्दल भाष्य केलय. तिचं वक्तव्य सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. अंकिताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट केलीय. त्यानंतर तिच्या प्रेग्नेंसीबाबतच्या चर्चेला उधाण आलय.

