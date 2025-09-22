सूरज चव्हाणचं ठरलं! कोकण हार्टेड गर्लनं दिल्या शुभेच्छा, शेअर केला फोटो

बिग बॉस मराठी ५चा विजेता सूरज चव्हाण हा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. नुकताच त्याने सोशल मीडियावर एका मुलीसोबतचा फोटो पोस्ट केला होता. यानंतर त्याचं लग्न ठरले असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. आता कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता प्रभू-वालावलकर हिने पोस्ट केलेल्या स्टोरीमुळे यावर शिक्कामोर्तब झालंय. अंकिताने लग्नाला येणं शक्य नसल्यानं भेट घेतली असल्याचं स्टोरीत म्हटलंय..'जोशमध्ये थोडा होश खो गया...' छावा चित्रपटाच्या ट्रोलिंगवर स्पष्टच बोलला संतोष जुवेकर, म्हणाला...'माझ्या भावना चुकीच्या...'.बिग बॉस मराठी ५ जिंकल्यानंतर सूरज चव्हाणला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. यानंतर त्याने स्वतःच्या घराचे बांधकाम सुरू केले. घराच्या कामाचे फोटो आणि व्हिडिओ तो अधूनमधून सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. नुकताच त्याने एका तरुणीसोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. या फोटोत तो दाक्षिणात्य वेशभूषेत दिसत होता आणि कॅप्शनमध्ये फक्त लव्ह इमोजी टाकले होते. तर फोटोतील तरुणीने आपला चेहरा हाताने झाकल्यामुळे ती कोण आहे आणि सूरजच्या आयुष्यात काय सुरू आहे याबाबत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात होते..कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता प्रभू-वालावलकर हिने सूरजच्या गावी रविवारी भेट दिली. यावेळचे काही फोटो तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेत. यातील एका फोटोत ती सूरजसोबत त्याच्या नव्या घरासमोर उभी आहे. तर दुसऱ्या फोटोमध्ये ती तरुणीसोबत दिसते. अंकिताने या फोटोत त्या तरुणीला मिठी मारली असून तिचा चेहरा लपवला आहे. चेहरा लपवला असला तरी अंकिताच्या कॅप्शनमधून मात्र सगळा उलगडा झाला..सूरज चव्हाणच्या घरी भेट दिल्यानंतर अंकिताने सूरजला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अंकिताने मुलीसोबतचा फोटो शेअर करताना कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, 'लग्नाला येणं शक्य होणार नाही म्हणून ही भेट. सूरजला खूप खूप शुभेच्छा.' अंकिताच्या या पोस्टमुळे सूरज चव्हाणचे लग्न ठरल्याच्या चर्चांवर शिक्कामोर्तब झालंय. सूरज लवकरच विवाहबंधनात अडकण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.