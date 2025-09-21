Premier

'जोशमध्ये थोडा होश खो गया...' छावा चित्रपटाच्या ट्रोलिंगवर स्पष्टच बोलला संतोष जुवेकर, म्हणाला...'माझ्या भावना चुकीच्या...'

Santosh Juvekar open up about on Chhava Movie Trolling: अभिनेता संतोष जुवेकर 'छावा' चित्रपटात पहायला मिळाला होता. त्यानंतर त्याच्या एका वक्तव्यामुळे त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं होतं. दरम्यान त्याने एका मुलाखतीत त्याच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय.
Apurva Kulkarni
अभिनेता संतोष जुवेकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने अनेक चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. काही दिवसापूर्वी 'छावा' चित्रपटात तो पहायला मिळाला होता. त्याच्या अभिनयाचं सगळीकडून कौतूक सुद्धा झालं होतं. परंतु त्याने केलेल्या काही वक्तव्यामुळे त्याला खूप ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागला होता. दरम्यान अशातच संतोष जुवेकरने एपीबी माझाच्या 'माझा कट्टा' या शोमध्ये त्याच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलंय.

