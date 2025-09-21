'जोशमध्ये थोडा होश खो गया...' छावा चित्रपटाच्या ट्रोलिंगवर स्पष्टच बोलला संतोष जुवेकर, म्हणाला...'माझ्या भावना चुकीच्या...'

अभिनेता संतोष जुवेकर हा मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने अनेक चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. काही दिवसापूर्वी 'छावा' चित्रपटात तो पहायला मिळाला होता. त्याच्या अभिनयाचं सगळीकडून कौतूक सुद्धा झालं होतं. परंतु त्याने केलेल्या काही वक्तव्यामुळे त्याला खूप ट्रोलिंगचा सुद्धा सामना करावा लागला होता. दरम्यान अशातच संतोष जुवेकरने एपीबी माझाच्या 'माझा कट्टा' या शोमध्ये त्याच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलंय..घाशीराम कोतवाल या हिंदी नाटकांच्या पार्श्वभूमीवर संतोष जुवेकरने नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी बॉलिवूड अभिनेते संजय मिश्रा देखील उपस्थित होते. या मुलाखतीत संतोष जुवेकरला त्यांच्या छावा चित्रपटानंतरच्या ट्रोलिंगवर प्रश्न विचारण्यात आला. संतोषला विचारण्यात आलं की, 'प्रत्येकांच्या फोनमध्ये तुझा व्हिडिओ असायचा, तुझा मुलाखतीमधील व्हिडिओ व्हायरल होत होता. त्याबद्दल तु काय सांगशिल?'.त्यावर संतोष जुवेकर म्हणाला की, 'मी 22 वर्ष या क्षेत्रात काम केलं आहे. मला २२ वर्षात जेवढी प्रसिद्धी मिळाली नाही तेवढी मला या काळात मिळाली. छावा चित्रपटावेळी मी एका चॅनलला मुलाखत दिली होती. त्यावेळी त्या मुलाखतीमधील काही भाग काढून माझ्या भावना चुकीच्या पद्धतीने पोहचवण्यात आल्या.'.'परंतु अनेकांनी माझी पुर्ण मुलाखत पाहिली. त्यांनी फोन करुन मला तु काही चुकीचं बोलला नाहीस असं सांगितलं. परंतु ट्रोलर्सला खुप घाई झाली होती. म्हणून त्यांनी मुलाखतीमधील अर्धवट भाग कट केला. पुढचं मागचं काही पाहिलंच नाही. 'जोशमध्ये थोडा होश खो गया...' असं माझं काहीसं झालं होतं. 'असं संतोष त्यांच्या मुलाखतीत म्हणाला..VIDEO VIRAL: श्रद्धाने दिली प्रेमाची कबुली, बॉयफ्रेंडला टॅग करत म्हणाली... 'हे नखरे सहन करु शकतो का?' व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.