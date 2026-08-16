तू कोणाचातरी मर्डर करायला हवा होतास... अंकुर वाढवेला मित्राने सांगितलेलं असं काही; जेवायला बोलावलं आणि...

प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात अशी एक वेळ येते जेव्हा त्याला काय करायचं, त्यातून कसं बाहेर पडायचं हे सुचत नाही. असंच काहीसं घडलेलं अंकुर वाढवे सोबत. ' चला हवा येऊ द्या' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता अंकुर वाढवे याने वेगवेगळी पात्र साकारून आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. मात्र अशी एक वेळ होती जेव्हा त्याला त्याच्या मित्राने चक्क तू अजून जिवंत कसा असा प्रश्न विचारलेला. नेमकं काय घडलेलं?.अंकुरने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. त्यात बोलताना अंकुर म्हणाला, 'पहिला लॉकडाऊन लागला तेव्हा मी गावी होतो. माझा मोठा दादापण सुट्टी घेऊन आला होता. आम्ही काही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भेटायचो पण असे भेटलो नव्हतो. तीन महिने खूप एन्जॉय केलं. नंतर शूट चालू झालं मी एकटा मुंबईला आलो. त्यानंतर मला प्रॉब्लेम होऊ लागला, कोणी भेटायला नाही, कोणी बोलायला नाही. टीव्ही किती पाहायचा, पुस्तक किती वाचायचे. कारण शेवटी भेटणं खूप गरजेचं असतं. त्यामुळे आता काय मजा नाही, गावी जाऊ हे, सगळं सोडून देऊ, आपण स्वतःला संपवून घेऊ असं झालं होतं माझं. त्यादरम्यान फक्त एक चांगलं होतं की मी डिप्रेशनमध्ये आहे हे माझं मला लवकर कळलं.'.तो पुढे म्हणाला, 'त्याचं कारण असं होतं की नाट्यशास्त्रमध्ये एमए करत असताना आम्हाला सायकॉलॉजी शिकवलं गेलं होतं आणि एमए मराठी करत असताना एमए सायकॉलॉजी करणारा सायकॉलॉजिस्टचा स्टुडंट माझा मित्र होता. मी लगेच त्याला फोन केला. म्हटलं, 'भाई मला असं काहीतरी चित्रविचित्र भास व्हायला लागलेत'. त्याने मला घरी जेवायला बोलावलं. मी त्याच्या घरी जेवायला गेलो. त्याने काही गोष्टी सांगितल्यात की हे कर ते कर. तो बोलला की तू एवढा डिप्रेशनमध्ये आहेस एक तर तू आत्महत्या करायला पाहिजे होतीस किंवा कोणाचा तरी मर्डर. तू जिवंत कसा आहेस?' .अंकुर म्हणाला, 'मी म्हटलं मला माहीत नाही काय ते पण मला याच्यातून बाहेर कसं निघू सांग. तो बोला की या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी कुठल्याही गोळ्या औषधं नसतात. याच्यातून तुम्हाला स्वतःलाच बाहेर पडावं लागतं. मग त्यासाठी त्याने काही गोष्टी सांगितल्यात. तो म्हणाला स्वतःला एंगेज कर. मग मी नेटची एक्झाम दिली. ते तीन चार महिने झाले, ते संपलं. आता काय करू? तो बोलला अजून शोध काहीतरी, ज्यात तुला इंटरेस्ट असेल, काही शिकायचं राहिलं असेल, अजून काहीतरी शोध. मग त्याच दरम्यान मुंबई विद्यापीठाचे जे म्युझिक डिपार्टमेंटचे एचडी आहेत त्यांचं आणि माझं असंच नॉर्मल बोलणं झालं. त्यांनाही मी माझा प्रॉब्लेम सांगितला. तर त्यांनी सांगितलं की म्युझिकमध्ये डिप्लोमा सुरू झालाय , तुला इंटरेस्ट असेल तर करून टाक. ऑनलाईनच क्लासेस आहेत. तर त्याच दरम्यान एक वर्षाचा मी शास्त्रीय संगीतात डिप्लोमा केला. नंतर मग हळूहळू लॉकडाऊन आणि सगळं ओपन होत गेलं. मग त्यातून हळूहळू बाहेर पडत गेलो. .आईने इस्लाम स्वीकारला आणि आम्हालाही... शर्मिला टागोर यांची लेक सबा पतौडीचा खुलासा; म्हणाली - आम्ही कधीही मंदीरात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.