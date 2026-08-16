Premier

तू कोणाचातरी मर्डर करायला हवा होतास... अंकुर वाढवेला मित्राने सांगितलेलं असं काही; जेवायला बोलावलं आणि...

ANKUR WADHAVE SHOCKING INCIDENT: 'चला हवा येऊ द्या' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता अंकुर वाढवे याने त्याच्या आयुष्यातील धक्कादायक प्रसंग सांगितलाय.
ANKUR WADHAVE

ANKUR WADHAVE

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात अशी एक वेळ येते जेव्हा त्याला काय करायचं, त्यातून कसं बाहेर पडायचं हे सुचत नाही. असंच काहीसं घडलेलं अंकुर वाढवे सोबत. ' चला हवा येऊ द्या' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय अभिनेता अंकुर वाढवे याने वेगवेगळी पात्र साकारून आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवून दिली. मात्र अशी एक वेळ होती जेव्हा त्याला त्याच्या मित्राने चक्क तू अजून जिवंत कसा असा प्रश्न विचारलेला. नेमकं काय घडलेलं?

Loading content, please wait...
marathi actor
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com