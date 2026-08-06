Premier

अरे सुरेखा परत आली रे! जे दिग्याला नाही जमलं ते मामाने केलं, पुन्हा एकदा अंकुश चौधरीसोबत दिसली रिचा, अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत

ANKUSH CHAUDHARI GET MARRIED TO HIS SUREKHA: 'दुनियादारी' मध्ये अपुरी राहिलेली प्रेमकहाणी अखेर पूर्ण झालीये. दिघ्या आणि सुरेखा यांचं लग्न झालंय. पण कसं?
DIGHYA MARRIED SUREKHA

DIGHYA MARRIED SUREKHA

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

अभिनेता स्वप्नील जोशी, अभिनेत्री साई ताम्हणकर यांचा 'दुनियादारी' चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीमधील कल्ट क्लासिक चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाची अजूनही तरुणाईमध्ये वेगळीच क्रेझ आहे. त्याची कथा, गाणी, कलाकार सगळंच अफलातून होतं. चित्रपटाची गाणी आणि डायलॉग तर आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर आहेत. याच चित्रपटातलं गाजलेलं पात्र म्हणजे दिघ्या. दिघ्या कसाही असला तरी दिघ्या नीच नाहीये रे असं म्हणणारा हा दिघ्या प्रेक्षकांच्या काळजात घर करून बसला होता. आजही त्याच्यावर अनेक मीम बनतात. आता हाच दिघ्या पुन्हा चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
ankush chaudhari
Marathi News Esakal
www.esakal.com