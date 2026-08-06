अरे सुरेखा परत आली रे! जे दिग्याला नाही जमलं ते मामाने केलं, पुन्हा एकदा अंकुश चौधरीसोबत दिसली रिचा, अभिनेत्याची पोस्ट चर्चेत

अभिनेता स्वप्नील जोशी, अभिनेत्री साई ताम्हणकर यांचा 'दुनियादारी' चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीमधील कल्ट क्लासिक चित्रपटांपैकी एक आहे. या चित्रपटाची अजूनही तरुणाईमध्ये वेगळीच क्रेझ आहे. त्याची कथा, गाणी, कलाकार सगळंच अफलातून होतं. चित्रपटाची गाणी आणि डायलॉग तर आजही प्रेक्षकांच्या तोंडावर आहेत. याच चित्रपटातलं गाजलेलं पात्र म्हणजे दिघ्या. दिघ्या कसाही असला तरी दिघ्या नीच नाहीये रे असं म्हणणारा हा दिघ्या प्रेक्षकांच्या काळजात घर करून बसला होता. आजही त्याच्यावर अनेक मीम बनतात. आता हाच दिघ्या पुन्हा चर्चेत आहे. .'दुनियादारी' मध्ये दिघ्या ही भूमिका अंकुश चौधरी याने साकारली होती. संजय जाधव दिग्दर्शित २०१३मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘दुनियादारी’ चित्रपटात अंकुश ची गर्लफ्रेंड देखील दाखवण्यात आली होती. तिचं नाव होतं सुरेखा. ही सुरेखा आपल्याला पटलेली हाय हे गाणं आजही अनेकांच्या तोंडावर असतं. मात्र चित्रपटात त्याची लव्हस्टोरी अर्धवट राहिली होती. चित्रपटात हे पात्र रिचा परियाल हिने साकारलेलं. वडील तिला दिघ्यापासून दूर घेऊन जातात आणि तिचं लग्न लावून देतात. मात्र आता अखेर त्यांची लव्हस्टोरी पूर्ण झालीये. तब्बल १३ वर्षानंतर रिचा आणि अंकुश यांचं लग्न झालेला एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .अभिनेता अंकुश चौधरी याने एक पोस्ट शेअर केलीये ज्यात त्याचा आणि रिचाचा लग्न केल्यानंतरचा पोस्ट आहे. अंकुशने हा फोटो शेअर करत लिहिलं, 'जे दिग्याला नाही जमलं ते मामाने केलं! लग्नाला नाही बोलवता आलं, पण सिनेमाला नक्की यायचं हां! सहकुटुंब, सहपरिवार मामाच्या गोव्याला जाऊया मनमुराद आनंद घेऊया… तुमच्या जवळच्या सिनेमागृहात!” महत्त्वाचं म्हणजे याही चित्रपटात रिचाच्या भूमिकेचं नाव सुरेखा असंच आहे.' हा फोटो अंकुशच्या नव्या सिनेमातला 'मामाच्या गोव्याला जाऊया' मधला आहे. आता १३ वर्षानंतर अंकुश आणि रिचाला एकत्र पाहून प्रेक्षक खुश झाले आहेत. .'दुनियादारी' नंतर रिचा अभिनयापासून लांब गेली होती. ती आयटी क्षेत्रात काम करत आहे. तिने भरतनाट्यमचं प्रशिक्षण देखील घेतलं आहे. ती सोशल मीडियावर फारशी सक्रिय नसते. .मी मराठी नाही, माझं आडनाव राघवन नाही... सुमीत राघवनने पहिल्यांदाच सांगितलं त्याचं खरं नाव; म्हणाला- आम्ही....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.