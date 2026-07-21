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'मला मूर्ख म्हणा, पण...'; चित्रपट, OTT आणि बातम्यांबाबत अन्नू कपूर यांचा खुलासा

ANNU KAPOOR ON FATE AND KARMA:'उत्तर दा पुत्तर' चित्रपटाच्या निमित्ताने अन्नू कपूर यांनी नशीब, कर्म, विज्ञान, वास्तू आणि श्रद्धेबाबत आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. तसेच चित्रपट, ओटीटी आणि बातम्या न पाहण्यामागचं कारणही सांगितलं.
ANNU KAPOOR

ANNU KAPOOR

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ANNU KAPOOR ON SCIENCE VS VASTU: गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ अभिनय, गायन, सूत्रसंचालन, रेडिओ आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारे अन्नू कपूर हे हिंदी मनोरंजनविश्वातील बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. 'मंडी', 'मिस्टर इंडिया', 'डर३, 'विकी डोनर', 'जॉली एलएलबी २' आणि 'ड्रीम गर्ल' सारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका आजही लक्षात स्मरणात आहेर. आता ते २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'उत्तर दा पुत्तर' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून, त्या निमित्ताने त्यांनी विज्ञान, वास्तू, नशीब, कर्म आणि स्वतच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल मनमोकळेपणे भूमिका मांडली.

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