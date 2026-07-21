'मला मूर्ख म्हणा, पण...'; चित्रपट, OTT आणि बातम्यांबाबत अन्नू कपूर यांचा खुलासा

ANNU KAPOOR ON SCIENCE VS VASTU: गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ अभिनय, गायन, सूत्रसंचालन, रेडिओ आणि दूरदर्शनच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारे अन्नू कपूर हे हिंदी मनोरंजनविश्वातील बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. 'मंडी', 'मिस्टर इंडिया', 'डर३, 'विकी डोनर', 'जॉली एलएलबी २' आणि 'ड्रीम गर्ल' सारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका आजही लक्षात स्मरणात आहेर. आता ते २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या 'उत्तर दा पुत्तर' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून, त्या निमित्ताने त्यांनी विज्ञान, वास्तू, नशीब, कर्म आणि स्वतच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल मनमोकळेपणे भूमिका मांडली. .चित्रपटात ते साईराम तुटेजा या भौतिकशास्त्राच्या प्राध्यापकाची भूमिका साकारत आहेत. एकीकडे विज्ञानावर विश्वास ठेवणारा आणि दुसरीकडे वास्तू, तंत्र-मंत्र आणि काही श्रद्धांबाबत इतका आग्रही असतो की त्याच गोष्टी त्याच्या आयुष्यात अडथळे निर्माण करतात. चित्रपटातील कर्म आणि नशीब या विचारांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "आयुष्यात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा एक लेखाजोखा आधीच लिहिलेला असतो, नशिबापेक्षा जास्त आणि वेळेआधी कुणालाही काही मिळत नाही." विशेष म्हणजे, "मी चित्रपट, मालिका, ओटीटी किंवा बातम्या पाहत नाही. तुम्ही मला जास्तीत जास्त मूर्ख म्हणू शकता," असे ते मिश्कीलपणे म्हणाले. .त्याच वेळी प्रेक्षकांनी मात्र 'उत्तर दा पुत्तर' चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. वास्तूशास्त्राबाबत स्वत:ला वैज्ञानिक विचारांचा माणूस म्हणवणाऱ्या अन्नू यांनी कोणत्याही गोष्टीला पूर्णपणे स्वीकारणे किंवा नाकारणे योग्य नसल्याचे मत मांडले. ते पुढे म्हणाले, "आपल्याकडे वास्तूचं तोंड दक्षिण दिशेकडे असेल अशुभ मानले जाते. मग नाल्याजवळ किंवा झोपडपट्टीत उघडलेली दारूची दुकाने यशस्वी कशी होतात ? व्हाइट हाउसचे बांधकाम वास्तूचा विचार करून झालेले नाही, तरी जगातील मोठी सत्ता तिथून कशी चालते."'अंताक्षरी' पुन्हा सुरू होण्याच्या शक्यतेबाबत गाण्यांच्या हक्कांचा वाढलेला खर्च हा मोठा अडथळा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.. आयुष्यात भूमिका काय देऊन गेल्या, या प्रश्नावर मात्र त्यांच्या खास शैलीची झलक पाहायला मिळाली. निर्मात्यांनी पैसे दिले म्हणून काम केले, पण 'कबीर'ची भूमिका आणि 'अंताक्षरी'चे सूत्रसंचालन हे अनुभव विशेष ठरल्याचे त्यानी सांगितले. विज्ञान, श्रद्धा, नशीब आणि कर्म यांच्या संघर्षाला विनोदी बाज देणारा 'उत्तर दा पुत्तर' २४ जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने अन्नू कपूर यांनी मांडलेले विचार, त्यांचा रोखठोक दृष्टिकोन आणि पडद्यावरील वेगळी व्यक्तिरेखा याकडे प्रेक्षकांचे लक्ष लागले आहे..K S Radhakrishnan : शांतिनिकेतनने घडवला के. एस. राधाकृष्णन यांच्या कलेचा लोकाभिमुख प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.