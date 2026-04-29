इंटीमेट सीनदरम्यान हिरोचं नियंत्रण सुटलं अन्… अन्नू कपूर यांनी सांगितला सेटवरचा किस्सा, म्हणाले...'दिग्दर्शक कट म्हटला तरी तो...'

'डोन्ट माइंड'... लारा दत्ताचा लेकीसोबत भन्नाट डान्स, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.