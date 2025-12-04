अण्णूची दत्तभक्ती आजही जिवंत! पहाटे फुले आणणाऱ्या त्या निरागस मनाच्या आठवणीने जुई गडकरी भावुक!

जुई गडकरीतसा एकही दिवस त्याची आठवण आल्याशिवाय जात नाही. तो आमच्यात नसलेली ही पहिली दत्तजयंती. तसे तर त्याला सगळेच सण खूप आवडायचे; पण दत्तजयंती त्याची खास आवडीची. एरवी आमच्या घरातल्या दत्ताच्या देवळाचा चार्ज त्याच्याकडे असायचा. .घरातले सगळे देव ताम्हणात काढून भिजवून ठेवले, की हा अख्ख्या कर्जतभर फुलं आणायला फिरायचा. कधी शेजारच्या वैद्यबाईंचा ओरडा खायचा, तर कधी समोरच्या हजारे काकूंचा, तर पुढच्या आळीतल्या गरवारे काकांचा; पण सगळ्यांच्या झाडांची फुलं आणायचा.आमच्या वाड्यात दत्त महाराजांचं छोटंसं देऊळ आहे. त्यात आम्ही स्वयंभू पादुकांची प्रतिष्ठापना केलीय. एकत्र कुटुंब असल्यानं सगळी कामं प्रत्येकानं वाटून घेतलेली. रोज सकाळी माझा चुलत काका दत्ताचं देऊळ पहाटे साडेचारला धूत असे, पूजा करत असे; पण ‘याला’ काही ते पटत नसे. .घरातले सगळे देव ताम्हणात काढून त्यांना पाण्यात जवळजवळ बुडवून हा अख्ख्या कर्जतच्या सगळ्या झाडांची फुलं ‘तोडायला’ जात असे! हो! तोडायलाच! फुलं नाजूक असतात, त्याना हळुवार काढायचं असतं, वेचायचं असतं हे त्याच्या कधी लक्षातच आलं नाही. आमच्या दारात बरीच फुलझाडं; पण तरीही हा आळीतल्या सगळ्या झाडांवरची जास्वंद, तगर, प्राजक्त, चाफा.. अशी अनेक फुलं आणायचा.. .कित्येकदा शेजारच्या वैद्यबाईंनी आणि पलीकडच्या आळीतल्या गरवारेंनी त्याच्या तक्रारी आमच्याकडे केल्या. बरं, एवढं करून जेव्हा तो घरात सगळ्यांना फुलं द्यायचा, तोपर्यंत त्या फुलांच्या पाकळ्या तुटून गेलेल्या असायच्या. उरायची ती फक्त देठं. तेव्हा त्याला आठवायचं जवळजवळ तासाभरापूर्वी आपण देव ताम्हणात ठेवलेत. मग धावतच खाली जायचा... ‘पूजा पूजा’.. म्हणत. मग त्याच्या बोबड्या अस्पष्ट भाषेत काहीतरी मंत्र म्हणत पूजा व्हायची..घरातली पूजा पार पाडायची एकदाची. मग याचा मोर्चा वळायचा तो अंगणातल्या दत्ताच्या देवळाकडे. पाण्याची एक भरलेली बादली घेऊन हा बाहेर जायचा. देऊळ पुन्हा धुवायचा. पुन्हा पूजा व्हायची. तोपर्यंत आज्जीचं ओरडणं सुरू झालेलं असायचं. ८.१६ ची लोकल असायची ना त्याची. हो! नोकरीही करायचा! सगळ्या देवांशी गुजगोष्टी करून झाल्या, की पटापट अंघोळ करून नाष्टा करून पळतच ट्रेन पकडायचा. बरेचदा गाडी सुटायचीही. घर जवळच असल्यानं हा परत घरी यायचा. .आज्जीचा ओरडा खायचा; पण तासभर अजून मिळालाय, तर ‘आय आय आय, काही बाजारातून आणायचंय आणायचंय का??’ असं आज्जीला विचारायचा. हे ऐकून आज्जी शांत व्हायची... वयानं जरी मोठा असला तरी मनानं पाच-सहा वर्षांचाच होता तो. माझा सगळ्यात मोठा आणि लाडका काका; पण वयानं मात्र आमचं शेंडेफळ. दत्तजयंतीला त्याचा आवडीची दत्ताची गाणी, भजनं, आरत्या सतत म्हणत असायचा. एकही शब्द बरोबर नाही.. .ना स्पष्ट! पण मनापासून हे सगळं जोरजोरात दिवसभर सुरू असायचं. ते म्हणतात ना, देवाला सगळं कळत असतं! तसंच देव सगळं समजून घेत असेल त्याचं. घरातल्या मदतनीसांवर त्याचा सततचा संशय. सकाळ सकाळ त्यांच्या मागे मागे फिरायचा. त्याही वैतागायच्या! ‘बाळ्याभाऊ सतत संशय घेतात’ असं म्हणत काम करत असायच्या बिचाऱ्या; पण कधीही रागवल्या नाहीत! हा जिथे जाईल तिथे त्याची चेष्टा व्हायची. कोणी वेडा म्हणायचं.. कोणी मंद.. त्यावर आमच्या आजीचा बाळ्या खूप चिडून, पार शिव्या देऊन समोरच्याच्या पितरांनाही घाम आणायचा..जिथे जाईल तिथे फेमस व्हायचा. त्याचे मित्रही खूप होते... आणि वेगवेगळ्या शहरांत. रोज रात्री घरी येऊन पैसे मोजायचा! त्याला सतत वाटायचं, पैसे कोणी चोरले तर नसतील ना? आज्जी हसत म्हणायची, ‘‘नाही घातली आज अंडी नोटांनी.’’ त्यावर चिडून म्हणायचा, ‘‘तू गप गं.. तुला काय कळतंय वेडी बाई?’’ यावरही आज्जी हसून म्हणायची, ‘‘हो बरोबर! मी वेडी आणि तू शहाणा!’’ सगळ्या कुटुंबातल्या भाच्या- पुतण्यांमध्ये मी त्याची खास लाडकी! मला सतत गोळ्या, चॉकलेटं, रंगपेटी अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आणून द्यायचा. वडापाव, जिलेबी खास आवडीची. पेपरची रद्दी विकून आल्यावर आज्जीला विचारायचा, ‘‘मी वडापाव, जिलबी खाऊ?’’ यावर आज्जीचा सात्त्विक संतापच व्यायचा. नोकरी होती, हातात पैसे असायचे; पण तरीही आईला विचारल्याशिवाय काही खायचं नाही याची अज्जीला कमाल वाटायची..रांगोळी काढणं, चित्र काढणं, किल्ले बनवायला मदत करणं, कोणी सांगेल ती कामं करणं, एकेक वस्तू आणायला सतत बाजारात जणं, हे सगळं विनातक्रार तो करायचा.. त्याच्याकडे दोन गल्ले असायचे. एक नोटांचा आणि एक नाण्यांचा. नोटांचा गल्ला घरात आणि नाण्यांचा गल्ला मागच्या अंगणात जांभळीच्या झाडाखाली पुरलेला (लपवलेला) असायचा. .Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’! .एक दिवस बागकामासाठी माळी आले आणि अचानक धनलाभ झाल्यावर चोरून घेऊन गेले. तेव्हापासून नाण्यांचा गल्ला मधल्या काकूच्या माळ्यावर! काही वर्षांपूर्वी आज्जी गेली, तेव्हापासून खरंतर एकटा पडला.. तसे आम्ही सगळेच होतो त्याच्यासाठी.. पण शेवटी ‘बाळाला आईही हवीच!’ आणि बाळ कितीही मोठं झालं तरी आईसाठी ते बाळच असतं! आमचं हे बाळ काही दिवसांपूर्वी आम्हाला सोडून गेलं.. आज्जी गेल्यावर त्याने अंथरूण धरलं होतं.. आजार काहीही नव्हता; पण त्यानं जगणंच सोडलं होतं. अंगणातली सगळी झाडं आता फुलांनी बहरलेली असायची.. पण माझ्या ‘अण्णूची’ नजर मात्र शून्यात..मी त्याला लाडानं ‘अण्णू’ म्हणायचे.. घरातली प्रत्येक व्यक्ती त्याला वेगवेगळ्या नावांनी संबोधत असे. कोणासाठी तो जग्गूशेठ होता, कोणासाठी जग्या, कोणासाठी बाळाभाऊ, तर कोणासाठी अण्णासाहेब... पण आज्जीसाठी तो कायम तिचा ‘बाळ्या’च होता...ही पहिली दत्तजयंती आहे, जेव्हा तो बाहेर बसलेला नसेल.. त्याची ती गाणी आणि भजनं नसतील.. दुःख एवढंच वाटतं, की जो माणूस आयुष्यभर सगळ्यांसाठी होता.. त्यानं जाताना आमच्याकडे काहीच मागितलंही नाही.. ना त्रास दिला.. शांतपणे झोपेत निघून गेला... आजही कर्जतला जाताना मनात येतं, खालच्या घरात जाऊन अण्णूला भेटावं.. पण आता त्या घरात आज्जीही नाही आणि अण्णूही.. त्याचं जाणं मनाला चटका लावून गेलंय.. आता जिथं कुठं असेल, तिथं आई आणि बाळ एकत्र असतील! आणि भांडतच असतील!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.