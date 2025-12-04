अण्णूची दत्तभक्ती आजही जिवंत! पहाटे फुले आणणाऱ्या त्या निरागस मनाच्या आठवणीने जुई गडकरी भावुक!

Premier

Jui Gadkari Gets Emotional : अभिनेत्री जुई गडकरी त्यांच्या लाडक्या काका (अण्णू) यांच्या आठवणी सांगताना. मनानं निरागस असलेल्या अण्णूला दत्तजयंती खूप आवडायची. काय आहे हृदयस्पर्शी कहाणी.
सकाळ वृत्तसेवा
तसा एकही दिवस त्याची आठवण आल्याशिवाय जात नाही. तो आमच्यात नसलेली ही पहिली दत्तजयंती. तसे तर त्याला सगळेच सण खूप आवडायचे; पण दत्तजयंती त्याची खास आवडीची. एरवी आमच्या घरातल्या दत्ताच्या देवळाचा चार्ज त्याच्याकडे असायचा.

