बापरे! प्रसिद्ध 30 वर्षीय टिव्ही अभिनेत्याचा मृत्यू, सकाळी आई उठवायला गेली अन्....रात्री नेमकं काय घडलं?

ANUJ THAKUR DEATH NEWS AND LAST MOMENTS:मनोरंजन विश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. 'धूम मचाओ धूम' 'बंधन साथ जनमों का' या सारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून घराघरात पोहचलेला अभिनेता अनुज ठाकूर याचं वयाच्या ३० व्या वर्षी निधन झालय.अनुजचा मित्र आणि कास्टिंग डायरेक्टर रुपेश सोनार याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या निधनाची माहिती दिली. .रुपेशने अनुजला श्रद्धांजली वाहत एक खास पोस्ट शेअर केली. त्याने पोस्टमध्ये लिहलं की, शुक्रवारी रात्री ८.३० वाजता मित्राचा फोन आला. त्याने मला अनुजच्या निधनाबद्दल सांगितलं. मला ऐकून धक्का बसला होता. कारण १० दिवसांपूर्वी त्यांच्या अनुजशी भेट झाली होती. अनुजबाबत माहिती देताना रुपेशने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'अनुज रात्री झोपायला गेला. त्यानंतर सकाळी ४.३० वाजता आई उठवायला गेली तर त्याचं निधन झालं होतं. परंतु नक्की काय घडलं? हे अजून स्पष्ट व्हायचं आहे.'. अनुजला पहाटे लवकर उठण्याची सवय होती. तो दररोज सकाळी ४:३० वाजता उठून आपला दिनक्रम सुरू करायचा. मात्र, त्या दिवशी त्याचा अलार्म वाजूनही तो उठला नाही. त्यामुळे त्याची आई त्याला उठवण्यासाठी खोलीत गेली. पण अनुज काहीच प्रतिसाद देत नव्हता. त्यानंतर अनुजचं निधन झाल्याचं समोर आलं..२००८ मध्ये पहिल्या मालिकेच्या सेटवर रुपेश आणि अनुजची भेट झाली होती. त्यानंतर दोघांनी अनेक मालिकांमध्ये एकत्र काम केलं. अनुजच्या चेहऱ्यावर नेहमी आनंद असायचा. तो प्रत्येकाशी प्रेमाने बोलायचा आणि गरजूंना मदत करायचा. असं रुपेशने सांगितलं. .The Greatest Survival Story : कच्चे मासे, कासवांचे रक्त अन् ४३८ दिवस अथांग समुद्रात एकटा! ‘या’ माणसाने मृत्यूलाही कसं हरवलं?.बांदेकरांच्या सुनेची झी मराठीच्या नव्या मालिकेत एन्ट्री! हर्षद अतकरी साकारणार 'अभ्या', तारीख आणि वेळ जाहीर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.