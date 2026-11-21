Anupam Kher: हिंदी आणि इंग्लिश चित्रपटसृष्टीत 44 वर्षांहून अधिक काळ काम करणारे ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांनी आपल्या एकूण संपत्तीबाबत इंटरनेटवर फिरणाऱ्या चर्चांवर सडेतोड भूमिका मांडली आहे. 'द अनफिल्टर्ड आवर' या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आपल्या एकूण मालमत्तेचा आकडा 400 ते 500 कोटी रुपये असल्याचे दावे फेटाळून लावले.संपत्तीच्या अशा खोट्या आकडेवारीमुळे मित्रांमध्ये अनेकदा थट्टा-मस्करीचा विषय बनतो, असे त्यांनी नमूद केले. या आकड्यांच्या 10 टक्केही संपत्ती आपल्याकडे नसल्याचे सांगत, कधीकधी अशा दाव्यांविरोधात खटला दाखल करावासा वाटतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली..आलिया भट्टला घर का विकले आणि भाड्याचा निर्णय का घेतला?मुंबईसारख्या शहरात स्वतःचे घर न ठेवता भाड्याच्या घरात राहण्याचा निर्णय त्यांनी 10 वर्षांपूर्वीच घेतला असल्याचेअनुपम खेर यांनी सांगितले. यामागील पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना ते म्हणाले-मालमत्तेच्या जबाबदारीतून मुक्ती: भाड्याच्या घरात राहण्याचा पर्याय निवडल्यानंतर प्रॉपर्टी सांभाळण्याचा ताण संपला आणि स्वतःला अनेक गोष्टींपासून मोकळे करता आले.किरण खेर आणि मुंबईतील घर: पत्नी किरण खेर खासदार झाल्यानंतर चंडीगडमध्ये स्थायिक झाल्या. त्यानंतर मुंबईतील आपली मालमत्ता अभिनेत्री Alia Bhatt यांना विकल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मुंबईत पुन्हा स्वतंत्र घर घेण्याची गरज भासली नाही.भावंडांसह आनंदात: स्वतः आणि भाऊ हे दोघेही मुंबईत भाड्याच्या घरात आनंदाने राहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..'रामायण'ची गाणी हिट का झाली नाहीत? जावेद अख्तर यांचे उत्तर; म्हणाले, 'मी चांगला रायटर आहे...'.आराम आणि जीवनशैलीशी तडजोड नाहीभाड्याच्या घरात राहत असलो तरी जीवनशैली किंवा सोयीसुविधांबाबत कोणतीही तडजोड केलेली नाही, त्यांनी ठामपणे सांगितले. चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवणे, आवडत्या ठिकाणी प्रवास करणे आणि दर्जेदार हॉटेल्समध्ये राहणे सुरूच असल्याचे ते म्हणाले.त्यांनी आपल्या आईसाठी शिमल्यात घेतलेल्या घराची आठवणही सांगितली. आई सुमारे 60 वर्षे भाड्याच्या घरात राहिली होती आणि तिला शिमल्यात स्वतःचे घर हवे होते. तिने एका बेडरूमच्या घराची इच्छा व्यक्त केली होती, मात्र आपण तिला 8 बेडरूमचे घर घेऊन दिल्याचे त्यांनी नमूद केले..500 हून अधिक चित्रपट आणि आगामी भूमिकाअनुपम खेर यांनी आपल्या 44 वर्षांच्या प्रवासात हिंदी आणि इंग्लिश भाषेतील 500 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. लवकरच ते राजश्री प्रॉडक्शनच्या 'ये प्रेम मोल लिया' या चित्रपटात Ayushmann Khurrana यांच्या वडिलांच्या भूमिकेत दिसणार असून, हा चित्रपट 27 नोव्हेंबरला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..Taylor Swift चा दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पुरस्कारात सन्मान; चाहत्यांनी विचारले, 'तिला हे माहीत तरी आहे का?'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.