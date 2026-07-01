'त्यांनी मला पुन्हा विद्यार्थी बनवलं'; विजया मेहता यांच्या निधनानंतर अनुपम खेर भावुक

VIJAYA MEHTA MADE ME A STUDENT AGAIN SAYS ANUPAM KHER: ज्येष्ठ दिग्दर्शिका विजया मेहता यांचं वयाच्या ९२ वर्षी निधन झालं. त्यांनी मुंबईतील राहत्या घरी अखेरचा श्वास घेतला. विजय मेहता यांचा जन्म ४ नोव्हेंबर १९३४ रोजी बडोदा इथं झाला होता होता. त्यांना रंगभूमीवर बाई म्हणून ओळखलं जात होतं. त्यांनी नाटकाची शिस्त लावली. विक्रम गोखले, अनुपम खेर, नाना पाटेकर, नीना कुलकर्णी अशा दिग्गज कलाकारांना घडवलं..दरम्यान त्यांच्या जाण्याने अभिनेते अनुपम खेर भावूक झाले होते. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी विजया मेहता यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला. .अनुपम खेर यांनी लिहलं की, 'भारताने आज एक महान रंगकर्मी, उत्कृष्ट दिग्दर्शिका आणि विलक्षण व्यक्तिमत्व गमावलं आहे. 'रावसाहेब' आणि 'पेस्टनजी' या सिनेमामध्ये त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यासोबत काम करण्याआधी त्या आधी मी काही सिनेमे केले होते. तेव्हा ' मला खूप काही येतं' असं वाटत होतं. परंतु विजया बाईंसोबतच्या प्रत्येक रिहर्सलने मला जाणून दिलं की, अभिनयाचं विश्व किती विशाल आहे. त्यांच्या ज्ञानासमोर मी पुन्हा एकदा विद्यार्थी झालो.'.अनुपम खेर यांनी विजया मेहता यांच्या दिग्दर्शन शैलीच कौतुक केलं. 'त्या कधीच आपलं ज्ञान लादत नव्हत्या. त्या सहजपणे शिकवायच्या. त्यांनी कधी आवाज चढवला नाही. परंतु कलाकारांच्या गुणवत्ता मात्र उंचीवर नेऊन ठेवल्या. त्यांची शिस्त, साधेपणा आणि माणुसकी नेहमीच प्रेरणा देणारी होती.' असं त्यांनी म्हटलय. .शेवटी अनुपम यांनी विजया यांचे आभार मानत लिहलं की, 'अभिनय म्हणजे केवळ सादरीकरण नसून आयुष्य समजून घेण्याची प्रक्रिया आहे. त्यांनी हे आम्हाला शिकवलं. मी त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी आणि प्रेमासाठी ऋणी आहे.' असं त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलय..'कुली'च्या अपघातानंतर अमिताभ देत होते मृत्यूशी झुंज, जया बच्चन यांनी घातलेलं दगडूशेठ गणपतीला साकडं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.