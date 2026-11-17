नितेश तिवारी दिग्दर्शित रामायण सिनेमाचे अनेक प्रसंग सध्या चर्चेत आहेत. त्यापैकी रावण आणि जटायू यांच्यातील युद्धाच्या प्रसंगाची विशेष चर्चा रंगली. माता सीतेला रावणाच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी जटायू त्याच्याशी लढतो. मात्र, या संघर्षात तो गंभीर जखमी होतो. याच जटायूच्या पात्राला अभिनेते अनुपम खेर यांनी आपल्या आवाजातून जिवंत केलं..जटायूचं पात्राला आवाज देताना त्यांनी खूप मेहनत घेतली. एका मुलाखतीत त्यांनी याबाबत खुलासा केलाय. महत्त्वाचं म्हणजे शेवटच्या दोन शब्दासाठी त्यांनी तब्बल २०० वेळा रिटेक घेतले.'रामायण'मधील जटायूचा शेवटचा संवाद 'हे राम' हा प्रेक्षकांच्या मनाला स्पर्श करणारा आहे. याच शब्दात भावन आणि आवाजातील जढ-उतारांसाठी त्यांना २०० वेळा सराव करावा लागला. .या संवादाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 'विशेषत: शेवटी येणारा 'हे राम' हा संवाद मी २०० वेळा बोलून पाहिला. कारण हे कोणीही बोलू शकतं. परंतु त्या प्रसंगावरून आवाज आणि बोलण्याची पद्धत योग्य असणं गरजेचं होतं' असं त्यांनी म्हटलं..पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'शेवटचा 'हे राम' हा संवाद करण्यासाठी जवळपास मी २०० वेळा सराव केला. खरंतर ती खूप छोटी ओळ आहे. परंतु त्या प्रसंगावरून त्यात भावना व्यक्त करणं आणि अगदी योग्य वाटणं गरजेचं होतं.' ."ही दोस्ती तुटायची नाय" सुमीत राघवनने आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंसोबत धरला ठेका, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.