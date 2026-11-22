AVINASH NARKAR AND ANUSHKA PIMPUTKAR VIRAL VIDEO CONTROVERSY: अभिनेत्री अनुष्का पिंपुटकर हिचा लवकरच जनक सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात सायली संजीव मुख्य भूमिकेत आहेत. दरम्यान या सिनेमा आधी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. तो व्हिडिओ पाहून अनुष्का प्रचंड भडकली होती. तिने इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत संताप व्यक्त केलाय. .व्हिडिओमध्ये काय आहे?अनुष्का पिंपुटकरचा हिचा एक बसमधला व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये अविनाश नारकर तिच्यासोबत आहेत. त्या व्हिडिओवर स्पष्टीकरण देत तिने सांगितलं की, 'हा व्हिडिओ जनक सिनेमाच्या प्रमोशनल कॅम्पेनसाठीचा एक भाग होता. परंतु काही लोकांनी या सिनेमातील प्रदर्शनाची तारीख सांगणारा भाग काढला आणि एडिट करून फक्त छोटी क्लिप टाकली . त्या व्हिडिओमध्ये सेल्फी कॅमेरा ओपन करून मी दाखवत होते की, एक वृद्ध व्यक्ती(अविनाश नारकर) बसमध्ये चुकीच्या पद्धतीनं स्पर्श करत होती. परंतु फक्त तेवढीच क्लिप अनेक युजर्स आणि न्यूज पेजेसवर पोस्ट करण्यात आली. त्यावर अनेक घाणेरडा कॅप्शन आणि कमेंट्स येताना पहायला मिळणार होत्या. एका पेजने व्हिडिओ पोस्ट करत शेवटी आमचा जनक सिनेमा विशिष्ट तारखेला प्रदर्शित होणार असल्याचा उल्लेख केला.' .'परंतु काही अतिशाहण्या लोकांनी व्हिडिओची तारीख, सिनेमाचं नाव काढून फक्त क्लिप व्हायरल केली. सोशल मीडियावर व्ह्यूज मिळवण्यासाठी लोकं कोणत्या थराला जाऊ शकतात. हे यावर पहायला मिळालं. परंतु खरंच हे खूप त्रासदायक आहे. मी सगळ्यांना विनंती करते की, तो व्हिडिओ डिलिट करा.' असं तिने व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं..'दिलरुबा दिलनशी...' गाण्यावर सुकन्या मोनेंचा भन्नाट रील; ऐश्वर्यानेही धरला ठेका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.