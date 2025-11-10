Premier

Anushka Sharma Comeback : अनुष्का शर्मा परत येतेय! सात वर्षांनी पुन्हा सिनेमामध्ये दिसणार, ‘चकदा एक्स्प्रेस’च्या रिलीजबाबत मोठा अपडेट!

Anushka Sharma Returns After 7 Years : 'चकदा एक्स्प्रेस' या झुलन गोस्वामींच्या बायोपिकमधून अनुष्का शर्मा सात वर्षांनी पुन्हा सिनेमात परतत आहे. 2022 मध्ये पूर्ण झालेला हा सिनेमा आता OTT वर रिलीज होण्याची शक्यता आहे.
Anushka Sharma Returns After 7 Years

Anushka Sharma’s Chakda Xpress Release

Apurva Kulkarni
अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. अनेक सिनेमांमध्ये तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून अनुष्का शर्मा बॉलिवूडपासून लांब होती. सात वर्षापासून ती कोणत्याच सिनेमांमध्ये पहायला मिळाली नाही. दरम्यान अशातच आता अनुष्का शर्माच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.

