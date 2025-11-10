Anushka Sharma Comeback : अनुष्का शर्मा परत येतेय! सात वर्षांनी पुन्हा सिनेमामध्ये दिसणार, ‘चकदा एक्स्प्रेस’च्या रिलीजबाबत मोठा अपडेट!

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. अनेक सिनेमांमध्ये तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून अनुष्का शर्मा बॉलिवूडपासून लांब होती. सात वर्षापासून ती कोणत्याच सिनेमांमध्ये पहायला मिळाली नाही. दरम्यान अशातच आता अनुष्का शर्माच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. .अभिनेत्री अनुष्का शर्मा गेल्या काही वर्षांपासून रुपेरी पडद्यापासून दूर आहे. 2018 मध्ये आलेल्या 'झीरो' नंतर अनुष्का कोणत्याही चित्रपटात दिसली नाही. तिचा पुढील प्रोजेक्ट 'चकदा एक्स्प्रेस' 2022 मध्ये पूर्ण झाला असला, तरी तो अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही, झुलन गोस्वामी यांच्या जीवनावर आधारित असलेला 'चकदा एक्स्प्रेस' ही एक प्रेरणादायी बायोपिक आहे. .या चित्रपटात अनुष्काने भारतीय महिला क्रिकेट संघातील दिग्गज गोलंदाज झुलनची भूमिका साकारली आहे. सूत्रांच्या मते, नोव्हेंबरच्या अखेरीस 'चकदा एक्स्प्रेस'च्या स्ट्रीमिंगबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना पुन्हा अनुष्काचा अभिनय पाहायला मिळणार आहे..अनुष्का बद्दल बोलायचं झालं तर ती नेहमीच चर्चेत असते. विराट आणि अनुष्काचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर होत असतात. चाहत्याच्या मनातील बेस्ट कपल म्हणून दोघांकडे पाहिलं जातं. दोघांचाही खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. अनुष्का देखील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. दरम्यान अशातच आता ती पुन्हा सिनेमामध्ये दिसणार असल्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .'मी एक दिवसाची मुख्यमंत्री झाले तर...' अमृता फडणवीस प्रश्नाचं उत्तर देताना म्हणाल्या...'देवेंद्रजींनी सगळं केलय पण मी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.