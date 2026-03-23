पती-मुलांसाठी घेतलेल्या 8 वर्षाच्या ब्रेकनंतर अनुष्का शर्माचं कमबॅक? तब्बल 1800 कोटींच्या सिनेमातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

ANUSHKA SHARMA'S COMEBACK BUZZ: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ही गेल्या काही वर्षापासून सिनेसृष्टीपासून लांब आहे. 2017 मध्ये ती शाहरुखच्या झिरो सिनेमामध्ये पहायला मिळाली होती. त्यानंतर कुटुंबाची जबाबदारी आणि मुलांसाठी अनुष्काने अभिनयातून ब्रेक घेतला होता. दरम्यान आता अनुष्का शर्मा एका नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .माहितीनुसार अनुष्का शर्मा दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुनसोबत स्क्रीन शेअर करणार असल्याची शक्यता आहे. झुलन गोस्वामी यांच्या जीवनावरील 'चकदा एक्सप्रेस' सिनेमात अनुष्का पहायला मिळणार आहे. या सिनेमाचं शुटिंगही पुर्ण झाल्याचं अनेकांकडून बोललं जातय. कारण गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रोजेक्ट रखडला होता. दरम्यान अशातच आता डेक्कन क्रॉनिकलच्या वृत्तानुसार अनुष्का आणि अल्लू दाक्षिणात्य दिग्दर्शक अॅटली याच्या आगामी बिग बजेट सिनेमा 'AA22xA6' सिनेमामध्ये पहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. .या सिनेमामध्ये अल्लू अर्जुन आणि बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकेत असणार आहे. त्यामुळे अनुष्का शर्माला या सिनेमात कोणती भूमिका असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसंच जर अनुष्काने या सिनेमाला होकार दिला असेल तर तिचा हा पहिला तेलुगू सिनेमा असणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता ती खरंच सिनेमा करणार आहे का? याची उत्सुकता लागली आहे. .दरम्यान सध्या अनुष्का शर्मा लंडनमध्ये आपल्या कुटुंबासमवेत राहत आहे. आता ८ वर्षानंतर अनुष्का पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसंच या सिनेमातील तिचं नक्की पात्र काय असणार? याची देखील प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली आहे.