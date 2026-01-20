Bigg Boss Marathi 6 : राकेशवरील आरोप हा अनुश्रीचा गेम ? स्पर्धकाच्या घाणेरड्या स्ट्रॅटेजीवर प्रेक्षक संतापले

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीजन 6 पहिल्या दिवसापासून चर्चेत आहे. घरात आपलं नाव चर्चेत राहावं म्हणून प्रत्येक स्पर्धक काही ना काही प्रयत्न करतोय. त्यातच कालच्या एपिसोडमध्ये स्पर्धकांनी चांगलाच राडा घातला. त्यामुळे प्रेक्षक वैतागले आहेत. .कालच्या एपिसोडमध्ये सहाव्या दिवसापासून ते आठव्या दिवसापर्यंतच्या घटना पाहायला मिळाल्या. त्यात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. जे स्पर्धक बोलत नव्हते ते आता बोलताना पाहायला मिळाले. पण प्रेक्षक एका गोष्टीवरून भडकलेही आहेत. .बिग बॉस मराठीच्या कालच्या एपिसोडमध्ये पाहायला मिळालं की, भाऊंच्या धक्क्यानंतर थकलेल्या स्पर्धकांची झोपायची लगबग सुरु होती. राकेश आजारी असल्यामुळे त्याला औषधं घेऊन झोपायचं होतं आणि त्याच्या झोपायच्या जागी आधीच अनुष्का झोपली होती. सगळेजण तिला उठवण्याचा प्रयत्न करत होते पण ती ऐकायला तयार नव्हती. राकेशने तिला उठून दुसरीकडे जाण्याची विनंती केली पण ती ऐकत नव्हती. काही वेळ वाट पाहिल्यानंतर राकेश चिडला आणि त्याने तिला हात धरून उठवलं आणि दुसऱ्या बेडवर नेऊन झोपवलं. .त्यानंतरच्या दिवसात यावर काहीही चर्चा अनुश्री आणि राकेशमध्ये घडली नाही. पण नंतर बिग बॉसने नशीबाच उलटं पुलट दार उघडलं. या दरम्यान करणची प्राजक्ताला बिग बॉसने दिली आणि रुचिताने मुद्दाम करणला टोमणे मारायला सुरुवात केली. तेव्हाच तिने राकेशवरही निशाणा साधला. कुणीही कोणत्याही मुलीला तिच्या परवानगीशिवाय हात लावू शकत नाही असं तिने म्हटलं. सगळ्यांनी तिच्याकडे या विधानाचा खुलासा मागताच तिने राकेशने अनुश्रीच्या परवानगीशिवाय तिला ओढत बेडवरुन बाहेर काढलं असं म्हटलं. .यावर सगळ्यांनी अनुश्रीला मध्ये खेचलं. अनुश्रीने खुलासा न करताच राकेशवरच आरोप करायला सुरुवात केली. या सगळ्या प्रकाराने राकेश वैतागला. घरच्यांनी राकेशची बाजू घेतली. तर भडकलेल्या राकेशने मला आताच्या आता बिग बॉसच्या घराबाहेर जायचं आहे असं म्हटलं. .या घटनेचे तीव्र पडसाद सोशल मीडियावर उमटले आहेत. प्रेक्षकांनीही कमेंट्सच्या माध्यमातून अनुश्रीला खडेबोल सुनावले आहेत. "काय कटकट करती रुचिका लवकर बाहेर जाय","रुचिताला अजिबात कळत नाही, काहीही बोलते करणला आणि राकेश ला, थोडासा पण सिविक सेन्स नाही आहे.","अनुश्री आणि ही पोरगी रुचिता दोन्ही ही मुर्ख मुली आहे.","रुचिता ने कुठचा विषय कुठे नेला... अश्या मुलींमुळे बाहेरच्या जगात असे अनेक राकेश बापट बदनाम होतं असतात रोज... कीव येते या मुलींची... काय वाटलं असेल राकेश दादा ला","सर राकेश दादा ची काहीच चूक नाहीये , रुचिता आणि अनुश्री ने खूप च जास्त केला तो विषय ह्यावर तुम्ही त्या दोघींवर एक्शन घ्यावी हे विनंती","मला राकेश ला एकच सांगायचे आहे..चिखलात दगड मारून आपणच आपल्या अंगावर चिखल उडवून घ्यायचा नसतो...आणि खरच अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे कुणी कुणाला "touch" केला आहे आणि कसा केला आहे...असल्या बिनकामाच्या मुलींच्या नादाला लागू नकोस...तिला भाऊ म्हणले तू दिसत नाहीये तर तिने हा फंडा वापरला आहे दिसण्यासाठी...." असं म्हणत प्रेक्षक ठामपणे राकेशच्या सोबत उभे राहिले आहेत. .भाऊच्या धक्क्यावर रितेश अनुश्री आणि रुचिताला खडेबोल सुनावणार का ? घरात नवीन काय ड्रामा घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8:30 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ सिनेमावर कधीही. .कुरळे बंधू परतले… आणि यावेळी गोंधळ दुप्पट! हास्याचा डोस घेऊन ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.