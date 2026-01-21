Bigg Boss Marathi 6 Video : ड्युटीवरून भांडणाऱ्या अनुश्रीची प्राजक्ताला शिवीगाळ ! प्रेक्षक म्हणाले "जास्त उडू नको"

Bigg Boss Marathi 6 Latest Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये दुसऱ्या आठवड्यापासून रंगत आली आहे. घरातील सदस्य काही ना काही कारणावरून एकमेकांना भिडत आहेत. राकेश बापट आणि अनुश्री माने यांच्यातील वाद संपत नाही तोच तिने कॅप्टन प्राजक्ता शुक्रेशीही ड्युटीवरून वाद घातला. .बिग बॉसच्या घरात आता दोन गट पडायला सुरुवात झाली आहे. त्यात रुचिता, राधा, अनुश्री, विशाल यांचा ग्रुप तयार होतोय. घरातील ड्युटी करण्यावरून आधीच घरात मतभेद सुरु झाले आहेत. त्यातच आता घरात थेट कॅप्टनशीच अनुश्रीने वाद घातला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, अनुश्रीने सुरुवातीला शिवी घालत "आम्ही ड्युटी करणार नाही."असं जाहीर केलं. त्यावर प्राजक्ता तिला काय मूर्ख आहे यार असं म्हणाली. त्यावर अनुश्री "हो मूर्ख आहे आम्ही **** **** तुझ्यासारखे." अशी प्राजक्ताला शिवीगाळ केली. प्राजक्ता नंतर आत गेली आणि तिने आत बसलेल्या सगळ्यांना सांगितलं की "अनुश्रीने मला शिव्या दिल्या." त्यावर दीपालीने बाहेर येऊन अनुश्रीला जाब विचारला. तर अनुश्रीने टोमणा मारला "काय गं आईला घेऊन येते का ?" त्यावर प्राजक्ता तिला "बावळट" म्हणाली. तर अनुश्री चिडून "आता पप्पाला घेऊन येईल."असं म्हणाली. .प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी अनुश्रीला चांगलंच झापलं आहे. "विशालच्या जीवावर उडू नको अनुश्री माने ","दिसण्यासाठी धडपड नुसती, वायफळ कारण पाहिजे फक्त..","फक्त दिसण्यासाठी तिची धडपड सुरु आहे","या आठवड्यात अनुष्रीला पाहताना असं वाटतंय की तिचा अहंकार खूपच वाढलाय. बोलण्याची भाषा तर एकदमच विचित्र आणि खालच्या पातळीची झाली आहे. साधं time pass म्हणून बसलेली मुलेसुद्धा अशा शब्दांत बोलत नाहीत. मत मांडणं वेगळं आणि उद्धटपणा करणं वेगळं — पण इथे ती वारंवार मर्यादा ओलांडताना दिसतेय. व्यक्तिमत्त्व दाखवायचं असेल तर ते शब्दांच्या दर्जातून दिसायला हवं, अशा प्रकारच्या भाषेतून नाही.","नॉमिनेशन राहूदे बाजूला पहिले हिला बाहेर काढा" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .घरात शिवीगाळ करण्यावरून बिग बॉस अनुश्रीला शिक्षा देणार का ? घरात आता काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सिझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .एकेकाळी पुण्यातील छोट्याशा चष्म्याच्या दुकानात नोकरी करायची 'ही' अभिनेत्री ; आता बॉलिवूडमध्येही कमावलंय नाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.