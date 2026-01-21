Premier

Bigg Boss Marathi 6 Video : ड्युटीवरून भांडणाऱ्या अनुश्रीची प्राजक्ताला शिवीगाळ ! प्रेक्षक म्हणाले "जास्त उडू नको"

Colors Marathi Bigg Boss Marathi S6 Today Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये अनुश्रीने ड्युटी करताना नकार देताना प्राजक्ता शुक्रेला शिवी दिली. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi 6 Latest Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सिझन 6 मध्ये दुसऱ्या आठवड्यापासून रंगत आली आहे. घरातील सदस्य काही ना काही कारणावरून एकमेकांना भिडत आहेत. राकेश बापट आणि अनुश्री माने यांच्यातील वाद संपत नाही तोच तिने कॅप्टन प्राजक्ता शुक्रेशीही ड्युटीवरून वाद घातला.

