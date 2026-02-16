सर्वांची लाडकी शेवंता अडकली लग्नबंधनात, अपूर्वा नेमळेकरने व्हॅलेटाईन डे दिवशी बांधली लग्नगाठ, नवरा आहे तरी कोण?

झी मराठीवरील रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतील शेवंता पात्र साकारुन स्वत:ची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरने चाहत्यांना गुडन्युज दिली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने तिच्या लग्नाचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत. चाहत्यांना सुद्धा तिचे फोटो पाहून धक्का बसला आहे. अनेकांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय..अपूर्वा नेमळेकरची पोस्टअपूर्वाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट करत चाहत्यांना लग्नाबाबत बातमी दिली आहे. तिने पोस्टमध्ये लिहलं की, '१४ फेब्रुवारी २०२६ ही एक तारीख जी आता आमची कायमची झाली आहे.' काल प्रेम, विश्वास आणि आमच्या जवळच्या लोकांनी दिलेला आशीर्वाद सोबत घेऊन आम्ही आमच्या आयुष्याचा नवीन अध्याय सुरु केलाय. मला सांगण्यात आनंद होतोय की, आता मी 'सौ. अपूर्वा तनुज गोवलकर' होत आहे..पुढे अपुर्वाने लिहलं की, 'माझी आयुष्याने खुप परीक्षा घेतली आहे. मला आकार दिला आहे. काही वेळा मी तुटले पुन्हा जोडली गेली. परंतु मी विश्वास ठेवणं थांबवलं नाही. माझ्या आयुष्यातील बऱ्याच घटनानंतर आता देवानं मला समाधान दिलय. खूप प्रतिक्षेनंतर मला त्याने सहवास दिलाय. व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशीच माझ्या प्रेमाला घर मिळालं.'.'ही आमच्या दोघांची दुसरी सुरुवात आहे. एकमेकांबद्दल समजूतदारपणा, परिपक्वतेसह आम्ही एकमेकांना आदरानं निवडलय. आता आम्ही पुर्ण मनाने एकमेकांनासोबत नवीन प्रवासाचं पाऊल ठेवतोय. तुमचे आशीर्वाद, प्रेम, शुभेच्छा सोबत राहुद्या. मी सगळ्यांची आभारी आहे.'.दरम्यान अपूर्वाबद्दल बोलायतचं झालं तर तिने रात्रीस खेळ चाले मालिकेत शेवंताची भूमिका साकारली होती. तसंच बिग बॉसच्या घरात उपविजेती ठरली होती. अपूर्वाचा त्यानंतर मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. शेवंताने तिला वेगळी ओळख दिली..'सचिन ट्रोल होतो कारण तो...' पिळगांवकरांच्या ट्रोलिंगवर अशोक सराफांनी मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाले...'त्याने तरुणपणीच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.