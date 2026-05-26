आंबेनळी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात 'अप्पी आमची कलेक्टर' फेम अभिनेत्याचा दुर्देवी मृत्यू; अभिनेत्याने शेअर केली पोस्ट

महाबळेश्वर येथे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलाय. या अपघातात आठ तरुणांनी आपला जीव गमावलाय. चालकाचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्याने गाडी तब्बल एक हजार फूट दरीत कोसळली आणि त्यातच स्कॉर्पिओमध्ये असलेल्या सगळ्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतील अभिनेत्यानेही आपला जीव गमावला असल्याची माहिती मिळतेय. या कलाकाराचं नाव महेश पवार असून त्याने 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेत काम केलं होतं. आता मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्याने त्याच्यासाठी पोस्ट शेअर केलीये. .महेश फक्त २५ वर्षाचा होता. तो साताऱ्यातील आसगाव येथे कुटुंबासहित राहत होता. महत्वाचं म्हणजे शुक्रवारी त्याचा वाढदिवस होता. याच कारणाने तो आणि त्याचे मित्र कोकण फिरायला गेले होते. शनिवारी रात्री कोकणातून साताऱ्यात परतत असतानात रायगडमधील आंबेनळी घाटात त्यांच्या गाडीचा भीषण अपघात झाला. ज्यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतील मुख्य अभिनेता रोहित परशुराम याने महेशसोबतचा एक फोटो शेअर केलाय..रोहितने फोटो शेअर करत लिहिलं, 'मह्या काल तुला हॅपी बर्थडेचा मेसेज केला त्याचा रिप्लाय केला नाही आणि आज भावपूर्ण श्रद्धांजलीची पोस्ट करायला लागतेय...हे चुकीचं आहे मह्या...तुझ्या घरी जेवायला यायचं राहिलंच'. आणखी एक फोटो शेअर करत त्याने लिहिलं, 'आज आमच्या आसगावसाठी काळा दिवस...गावातले तरुण एका दुर्दैवी अपघातात अवेळी जग सोडून गेले...३ वर्ष रोज तुमच्यासोबत घालवलेला एक-एक क्षण डोळ्यांसमोर येतोय भावांनो...Its Not Easy To Move On' महेशसोबत त्याच्यासोबत फिरायला गेलेल्या आठही मित्रांचा मृत्यू झाला आहे. .अपघात झाल्यानंतर सर्व तरुणांचे मोबाइल बंद झाले. तरुणांचे कुटुंबीय त्यांना फोन करत होते. परंतु फोन लागत नव्हते. त्यानंतर कुटुंबीयांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर तपासात अपघात झाल्याचं समोर आलं. सर्व मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आले असून पोलादपूर येथे इस्पितळात प्राथमिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.