आंबेनळी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात 'अप्पी आमची कलेक्टर' फेम अभिनेत्याचा दुर्देवी मृत्यू; अभिनेत्याने शेअर केली पोस्ट

APPI AMCHI COLLECTOR SERIAL ACTOR DEATH: महाबळेश्वर येथील आंबेनळी घाटात नुकत्याच घडलेल्या अपघाताने सगळ्यान धक्का बसला. आता यात मराठी मालिकेमधील कलाकाराचा मृत्यू झाल्याचं समजतंय.
Payal Naik
Updated on

महाबळेश्वर येथे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलाय. या अपघातात आठ तरुणांनी आपला जीव गमावलाय. चालकाचं गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्याने गाडी तब्बल एक हजार फूट दरीत कोसळली आणि त्यातच स्कॉर्पिओमध्ये असलेल्या सगळ्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतील अभिनेत्यानेही आपला जीव गमावला असल्याची माहिती मिळतेय. या कलाकाराचं नाव महेश पवार असून त्याने 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेत काम केलं होतं. आता मालिकेच्या मुख्य अभिनेत्याने त्याच्यासाठी पोस्ट शेअर केलीये.

