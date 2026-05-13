'अरे हा तर सेम मकरंद अनासपुरे सारखं करतोय' साईराज आणि पूर्वा शिंदेचा Viral Video, नेटकरी म्हणाले...

SAIRAJ KENDRE VIRAL VIDEO MAKRAND ANASPURE STYLE ACTING MARATHI REEL: बालकलाकर साईराज केंद्रे सध्या घराघरात पोहचला आहे. त्याने 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून अभिनयाला सुरुवात केली. तसंच आता तो 'सावळ्याची जणू सावली' या मालिकेत पहायला मिळतोय. दरम्यान अशातच त्याचा पूर्वा शिंदेसोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये दोघेही मकरंद अनासपुरेच्या सिनेमाचा डायलॉग म्हणताना पहायला मिळताय. .पूर्वा शिंदेनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये साईराज मकरंद अनासपुरे याच्या गाण्यावर डायलॉग म्हणतोय, तर दुसरीकडे पूर्वा एका मुलीच्या आवाजात त्याची साथ देतेय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओच कौतूक केलय..व्हिडिओमध्ये साईराजचे हावभाव हे सेम मकरंद अनासपुरेसारखे पहायला मिळताय. त्याचे हावभाव पाहून नेटकऱ्यानं त्याचं कौतूक केलय. अनेकांनी त्याला सेम मकरंद अनासपुरेसारखे अॅक्टिंग करत असल्याचं म्हटलंय. तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'साईराज खरंच खुप भारी अॅक्टिंग करतो' अनेकांनी व्हिडिओवर हार्ट इमोजी सुद्धा शेअर केले आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय..दरम्यान साईराजबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून आपला दमदार अभिनय दाखवून दिला. त्यानंतर त्यानं क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम या सिनेमामध्ये सुद्धा काम केलं. सध्या तो झी मराठीच्या सावळ्याची जणू सावली मालिकेत पहायला मिळतोय. त्याचा 'आमच्या पप्पांनी गणपती आणला' या गाण्याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला त्यानंतर त्याला प्रसिद्धी मिळाली. .'लाल-लाल कलरची बांगडी' गाण्यावर साईराज केंद्रेचा भन्नाट डान्स; संजू राठोडनेही केलं कौतुक