ती बाहेर मोठी सेलिब्रिटी असेल पण घरी... अपूर्वा नेमळेकरबद्दल काय म्हणाले सासरे; दीर म्हणतात- तिने सहा महिने...

आता गणरायाला निरोप द्यायची वेळ झालीये. गेले ११ दिवस गणपती बाप्पा घराघरात विराजमान होते. भक्तांची डेकोरेशन पासून नैवेद्यापर्यंत सगळ्याची धावपळ झाली. मात्र गणरायाच्या येण्याचा आनंद काहीतरी वेगळाच होता. यावर्षी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिच्या घरी पहिल्यांदाच गणपती बसला होता. तिचं सासरचं पहिलंच वर्ष जेव्हा त्यांनी घरी गणपती बाप्पा आणले होते. लग्नानंतर अपूर्वाची घरी गणपती आणण्याची इच्छा पूर्ण झाली. तिने दीर जाऊ आणि नवर्याच्या मदतीने सगळं केलं. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अपूर्वाच्या सासरेबुवांनी तिच्या घरातील वागण्याबद्दल सांगितलं आहे. .राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अपूर्वाचे सासरे म्हणले, 'जेव्हा ती पहिल्यांदा आमच्या घरी आली तेव्हा मला ती या घरातलीच एक मुलगी वाटली. आमच्यात एक बाबा आणि मुलीचं नातं निर्माण झालं. ती बाहेर मोठी सेलिब्रिटी आहे पण घरात मात्र माझी मुलगीच आहे. तिच्या येण्यामुळे माझ्या मुलांमध्ये पण बदल झाला. त्याला त्याच्या हक्काची मैत्रीण मिळाली. तिच्यासोबत तो सुद्धा आता एक सेलिब्रिटी झाला आहे. माझ्या दोन्ही सुना खूप छान आहेत माझ्यासाठी दोन्ही मुलीच आहे त्यामुळे मी खूप खुश आहे.' हे सांगताना ते भावुक झाले होते. .अपूर्वाचे दीरदेखील तिच्याबद्दल बोलले. त्यांनी सांगितलं, 'ती स्वयंपाक फार छान बनवते. आता त्यांच्या लग्नाला सहा महिने झाले आहेत पण अगदी सहा वर्षांपासून आम्ही ओळखतोय असं आमचं बॉण्डींग आहे. तिच्यात एक वेगळीच एनर्जी आहे त्यामुळे आमच्या मध्ये सुद्धा की ऊर्जा येते.' एकूणच अपूर्वाने सासरच्यांनी मनं जिंकली आहेत हे नक्की. .Bandkhor Movie Revie: स्त्रीने स्वतःसाठी घेतलेल्या निर्णयांकडे समाज कोणत्या नजरेने पाहतो सांगणारा चित्रपट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.