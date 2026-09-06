Premier

९ वर्षांच्या एकटेपणानंतर अपूर्वा नेमळेकरांनी सांगितली मनातली गोष्ट; दुसऱ्या लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...

APURVA NEMLEKAR OPENS UP ABOUT HER SECOND MARRIAGE AFTER 9 YEARS: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने पहिल्या लग्नानंतरच्या कठीण काळाबद्दल आणि दुसऱ्यांदा प्रेमात पडल्याबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं आहे.
APURVA NEMLEKAR OPENS UP ABOUT HER SECOND MARRIAGE

APURVA NEMLEKAR OPENS UP ABOUT HER SECOND MARRIAGE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

APURVA NEMLEKAR REVEALS WHY SHE STAYED SINGLE FOR 9 YEARS AFTER DIVORCE: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरने १४ फेब्रुवारीला तनुज गोवळकरशी लग्न केलं. सोशल मीडियावर ती नेहमीच तिचे आणि तनुजचे फोटो व्हिडिओ शेअर करत असते. परंतु पहिल्या लग्नानंतरच्या घटस्फोटानंतर अपूर्वा ९ वर्ष एकटी होती. या काळात तिने करिअरवर संपूर्ण लक्ष केंद्रीत केलं होतं. दरम्यान मॅट्रिमोनी साईटवर तिला तनुज भेटला. त्यानंतर काही महिन्यांतच तिने तनुजसोबत लग्नगाठ बांधली.

Loading content, please wait...
Divorce
marriage
Marathi Actress
actress
marathi entertainment
Apurva Nemlekar
Marathi News Esakal
www.esakal.com