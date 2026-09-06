९ वर्षांच्या एकटेपणानंतर अपूर्वा नेमळेकरांनी सांगितली मनातली गोष्ट; दुसऱ्या लग्नाबद्दल बोलताना म्हणाली...

APURVA NEMLEKAR REVEALS WHY SHE STAYED SINGLE FOR 9 YEARS AFTER DIVORCE: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकरने १४ फेब्रुवारीला तनुज गोवळकरशी लग्न केलं. सोशल मीडियावर ती नेहमीच तिचे आणि तनुजचे फोटो व्हिडिओ शेअर करत असते. परंतु पहिल्या लग्नानंतरच्या घटस्फोटानंतर अपूर्वा ९ वर्ष एकटी होती. या काळात तिने करिअरवर संपूर्ण लक्ष केंद्रीत केलं होतं. दरम्यान मॅट्रिमोनी साईटवर तिला तनुज भेटला. त्यानंतर काही महिन्यांतच तिने तनुजसोबत लग्नगाठ बांधली. .अपूर्वा नेमळेकर म्हणाली, 'पहिल्या लग्नातून जेव्हा तुम्ही टॉक्सिसिटीमधून बाहेर पडता, तेव्हा पटकन नॉर्मल होऊ शकत नाही. परंतु असं अपेक्षित असतं की तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टी पटकन विसरू शकत नाही. मला त्यासाठी ९ वर्ष गेली. नऊ वर्षात खूप वेळ घातला. मला काय हवय, नकोय याचा विचार केला. आता मी ज्या क्षेत्रात आहे, त्यात मी सलग १८ तास तरी बिझी असते. त्यामुळे माझ्याकडे अरेंज मॅऱेज करणं हाच पर्याय होता.'.'माझ्या आई-बाबांचा सुखाचा संसार मी पाहिलाय. त्यामुळे मला माझाही संसार छान व्हावा असं वाटत होता. त्यामुळे बऱ्याचदा खचूनही मी हार मानली नाही. मी ९ वर्ष खूप काम केलं. मालिका केल्या, नाटकात काम केलं. शेवंतासारखं लोकप्रिय पात्र मिळालं. परंतु त्या काळात मी खूप काही सहन केलं. बाबा गेले, भाऊ गेला. हा काळ माझ्यासाठी खूप कठीण होता. त्यानंतर हळुहळु मी या सगळ्यातून बाहेर आले. '.तनुजने सुद्धा त्याचं मत व्यक्त केलं. तो म्हणाला की, 'घटस्फोटानंतर त्रास होतो, परंतु त्यानंतर आयुष्यात काय हवंय याकडे मी लक्ष केंद्रीत केलं. मी स्वत:कडे, फिटनेसकडे लक्ष दिलं. करिअरला नव्यानं सुरुवात केली. अपूर्वा भेटण्यापूर्वी जवळपास ३ वर्ष मी एकटाच होतो.' त्यावर अपूर्वा म्हणाली, 'तनुजसारखा मुलगा माझ्या आयुष्यात आहे. हे खूप लकी आहे. मला असा व्यक्ती आयुष्यात हवा होता. ९ वर्षात कधीच वाटलं नव्हतं की, मी पुन्हा प्रेमात पडले. ' असं म्हणत तिने तनुजचं कौतूक केलं. .'मी करिअरमधून ब्रेक घेतोय' अभिनय बेर्डेने असा निर्णय का घेतला?, कारण सांगत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.