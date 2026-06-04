इतकं जीव ओतून काम केलं पण... अपूर्वाने सांगितलं 'रात्रीस खेळ चाले' मालिका सोडण्याचं खरं कारण; म्हणाली, 'खूप वाईट...'

छोट्या पडद्यावरची सगळ्यात जास्त गाजणाऱ्या मालिकांमधील एक म्हणजे 'रात्रीस खेळ चाले' ही मालिका. या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. यातील सगळीच पात्र गाजली. मात्र सर्वाधिक गाजली ती शेवंता आणि अण्णा नाईकांची जोडी. मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने शेवंताची भूमिका साकारली होती. ही भूमिका प्रचंड गाजली. मात्र तिसऱ्या भागात अपूर्वाने अचानक मालिकेतून एक्झिट घेतली होती. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अपूर्वाने तेव्हा नेमकं काय घडलेलं याबद्दल सांगितलंय. .अपूर्वाने नुकतीच अभिजात मराठी फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'वाईट तर वाटलं होतं. माझी साडी, दागिने दुसऱ्या अभिनेत्रीने परिधान करताना पाहून. माझ्या शिवाय जेव्हा पहिला भाग प्रसारित झाला तेव्हा खूप दु:ख झालं होतं. मला एवढीच अपेक्षा होती की जी कोणी अभिनेत्री आहे तिने निदान एक फोन करावा की नेमकं काय झालंय, काही समस्या होती का असं विचारणं अपेक्षित होतं कारण उद्या हे कोणाबरोबरही घडू शकतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'तिच्यामध्ये कदाचित तितका समजुतदारपणा नसेल. तितकी कामाच्याबाबतीत ती प्रोफेशनल नसेल. पण, जेव्हा मला माझ्या निर्मात्याकडून आणि वाहिनीमधील त्या मोठ्या व्यक्तीकडून तू शेवंता साकारतेय यात काही फार ग्रेट नाही. दुसरी कोणतीही अभिनेत्री ते करूच शकते. असं सांगण्यात आलं त्यावेळेला अभिनेत्री म्हणून मी दुखावले होते. मला भयंकर त्रास झाला होता की इतका जीव ओतून केलेल्या कामाची दखल घेतली जात नाहीये आणि ते कोणीही करेल असं सांगण्यात आलेलं मग म्हटलं ठिके करुन दाखवावं.'.मालिकेचा टीआरपी घसरला आणि निर्मात्यांचा फोन आला अपूर्वा म्हणाली, 'एका आठवड्यातच जेव्हा टिआरपी घसरला तेव्हा मला फोन आला होता पण, मी खूपच दुखावले होते त्यामुळे मी नकार दिला. म्हटलं की तुम्ही ही झेप घेतली ना, आता त्याचे परिणाम दिसत आहेत म्हणून माझ्याकडे पुन्हा यायचं नाही. खूप लोकांनी मला चूक करतीयेस तू, झी सारख्या मोठ्या वाहिनीच्या विरोधात उभी राहतेयस ते खूप मोठे लोक आहेत. चॅनेल चालवतात. मोठं प्रोडक्शन आहे तुला काम मिळणार नाही असं सांगण्यात आलं होतं. पण मला माहीत होतं की मी खरी आहे आणि त्यानंतर माझ्याकडे कामं आलीच..पहिलीच मालिका गाजली तरीही छोट्या पडद्यावरून का गायब होती दीपा परब? स्वतः सांगितलं कारण, म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.