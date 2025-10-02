अपूर्वा नेमळेकर दुसऱ्यांदा करायचंय लग्न! नवीन इनिंगबद्दल बोलताना म्हणाली...'योग्य जोडीदार...'

Premier

Apurva Nemlekar Opens Up About Second Marriage: अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने पार्टनरबद्दलच्या आपेक्षा चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तसंच आयुष्याने संधी दिली तर लग्न करणार असल्याचं तिने म्हटलय.
टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध खलनायिका म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तिची शेवंताची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. तसंच प्रेमाची गोष्ट या मालिकेतील सावनीची भूमिकेला सुद्धा प्रेक्षकांनी दाद दिली. खलनायिकेचा अभिनय करुनही ती प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तिने प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय.

