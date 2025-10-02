अपूर्वा नेमळेकर दुसऱ्यांदा करायचंय लग्न! नवीन इनिंगबद्दल बोलताना म्हणाली...'योग्य जोडीदार...'

टीव्ही विश्वातील प्रसिद्ध खलनायिका म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री अपूर्वा नेमळेकर हिने रात्रीस खेळ चाले या मालिकेतून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. तिची शेवंताची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. तसंच प्रेमाची गोष्ट या मालिकेतील सावनीची भूमिकेला सुद्धा प्रेक्षकांनी दाद दिली. खलनायिकेचा अभिनय करुनही ती प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तिने प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:चं स्थान निर्माण केलय..अपूर्वा नेमळेकर तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असते. अपूर्वाने 2014 मध्ये शिवसेना पदाधिकारी रोहन देशपांडेसोबत लग्नगाठ बांधली. परंतु त्यांचं लग्न जास्त काळ काही टिकलं नाही. लग्नाच्या काही वर्षातच त्यांच्यात वाद होऊ लागले. शेवटी ते एकमेकांपासून वेगळे झाले. बिग बॉसच्या घरात सुद्धा अपूर्वाने तिच्या नात्याबद्दल बरेच खुलासे केलेत. अनेक मुलाखतीमध्ये ती तिच्या वयक्तिक आयुष्यावर भाष्य करताना पहायला मिळते..दरम्यान अशातच आता लोकशाही फ्रेंडलीला अपूर्वाने मुलाखत दिली. यावेळी ती पुन्हा लग्न करण्याबद्दल बोलली. मुलाखतीमध्ये बोलताना अपूर्वा म्हणाली की, 'होय मला आयुष्याला दुसरा चान्स देयचा आहे. आनंद अनुभवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. काही कारणामुळे त्या गोष्टी पूर्ण झाल्या नसतील. परंतु अनेक वेळा आपण कोणत्या व्यक्तीसोबत वेळ घालवतो ते महत्त्वाचं आहे.'.तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, ' जेव्हा मला आयुष्याला दुसरी संधी देण्याची वेळ येईल, त्यावेळी मी योग्य जोडीदार निवडेल. कारण योग्य जोडीदार असणं गरजेचं आहे. आपण प्रेमात निरपेक्ष असणं गरजेचं आहे. त्यात मैत्री असावी, आदर असावा, तसंच तो तिला मोठा करतोय आणि ती त्या मोठं करतेय अशा गोष्टी असाव्या. दोघांनी एकमेकांच्या मार्गावर सोबत उभं असावं. तिथं तिसऱ्याची गरजच भासू नये.' असं ती तिच्या मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली. .पँडोरा अनुभवायला तयार व्हा, ‘अवतार : द वे ऑफ वॉटर’ पुन्हा मोठ्या पडद्यावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.